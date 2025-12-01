·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4409
clics
Revuelta
5394
clics
Los memes más tronchantes sobre "Burnet", el apellido falso de la pareja de Ayuso: "Tiene más identidades que Mortadelo"
4794
clics
Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
3083
clics
El nuevo vídeo de Pantomima Full con el que le estarán pitando los oídos a Juan del Val: "Premio Plajeta"
3508
clics
La historia de los talibanes y un curioso mapa con su visión del mundo
más votadas
339
Madrid Network: la lista de todos los amigos del PP a los que regaló dinero público Aguirre a través de la "colaboración público-privada"
324
Kaja Kallas, caso clínico
260
Comandos estadounidenses asaltaron un buque de carga que viajaba de China a Irán y robaron la mercancía (inglés)
367
Vox privatiza el servicio de gestión de l'Albufera del Ayuntamiento de València con un contrato de un millón de euros
241
Decenas de miles de personas exigen la dimisión de Orbán tras el escándalo de abusos a menores en hogares infantiles
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
68
clics
“Necesitamos politizar las frustraciones de los hombres jóvenes hacia un lugar emancipador, no reaccionario”
La manosfera es el ecosistema online donde se generan una serie de subculturas digitales como las que nombras, aunque los gymbro por ejemplo trascienden lo digital.
|
etiquetas
:
politizar
,
frustraciones
,
hombres
,
feminismo
7
2
2
K
89
politica
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
2
K
89
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
Ildrain
*
Me ha gustado mucho la entrevista, especialmente sus conclusiones en lo que se refiere a relaciones entre hombres y mujeres y que una de las claves fundamentales está en las condiciones materiales. Eso sí, creo que el titular está mal escogido, parece que habla de la utilización de las frustraciones masculinas como medio cuando el fondo no habla de eso.
Gracias
@Malinowski
5
K
74
#2
cenutrios_unidos
¿Pero de que mierdas hablan?
8
K
52
#5
BlackDog
*
#2
Algo de que si te gusta ir al gimnasio o inviertes en criptomonedas es porque odias a las mujeres o algo así.
3
K
38
#13
azathothruna
#5
Yo mas bien soy de los que apoyan una legislacion que haga que apenas de cases (civil o religioso) ese contrato bien con acuerdo de separacion de bienes por defecto
0
K
16
#10
Pacman
#2
lo que les dice el espíritu de Gaia, ecoterrorista!
No?
1
K
21
#11
casicasi
#2
De tí.
3
K
49
#12
MIrahigos
#2
De gordofobia
0
K
10
#15
TooBased
#2
Es para gente con neuronas. No te esfuerces.
1
K
35
#3
Torrezzno
*
Señora no me haga pussysplanning. Siempre las charos diciendo como los hombres debemos comportarnos.
Fijaos que ridículos son estos postulados. Ojalá volviese la cordura
4
K
41
#9
Chinchorro
No por favor, que dejen a los machitos en manos de Llados, Tate, Soto Ivars, etc.
Que les va a ir de putísima madre.
1
K
26
#1
Gadfly
Buena suerte
1
K
23
#17
YSiguesLeyendo
"las mujeres están frustradas porque no pueden someter a los hombres, que sean sus subordinados, hay que politizar esa frustración hacia un lugar emancipador" ¿a que sonaría ridículo y sin sentido? pues al revés, que es lo que dice esta tipa, también
0
K
17
#4
BlackDog
Lagrimas de charo, es todo lo que veo
2
K
17
#14
jaramero
Mujeres del mundo, mientras sigáis follando con gymbros y tíos que os dicen lo que queréis oír, seguiréis perpetuando el mundo como es.
Los incels son producto de vuestro rechazo a los hombres normales, esos que no deforman su cuerpo natural en el gim, que no harían daño a una mosca, pero que tratáis con desprecio desmedido.
Luego queréis que los gymbros acepten vuestras panzas hinchadas, vuestras tetas estriadas y vuestros culos que parecen mochilas caídas. Y criticáis a las modelos y actrices que se machacan en el gim por tener cuerpos inalcanzables para almondiguillas y bichos palo.
No miráis a los hombres por lo que son, os inventáis un estatus bragarental y rechazáis a los que no que tengan más estatus del que os asignáis vosotras.
4
K
11
#6
masde120
manosfera término bueno
0
K
10
#7
DrEvil
¡Y girando! ¡Girando hacia la libertad!
0
K
8
#16
Katos
¿¿Y lo de dejar de decirles que tienen que hacer y cómo y dejar de culpar les por todo???.
Lo que viene siendo tratarle como personas.
Feministas creadora de odio.
0
K
6
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Gracias @Malinowski
No?
Fijaos que ridículos son estos postulados. Ojalá volviese la cordura
Que les va a ir de putísima madre.
Los incels son producto de vuestro rechazo a los hombres normales, esos que no deforman su cuerpo natural en el gim, que no harían daño a una mosca, pero que tratáis con desprecio desmedido.
Luego queréis que los gymbros acepten vuestras panzas hinchadas, vuestras tetas estriadas y vuestros culos que parecen mochilas caídas. Y criticáis a las modelos y actrices que se machacan en el gim por tener cuerpos inalcanzables para almondiguillas y bichos palo.
No miráis a los hombres por lo que son, os inventáis un estatus bragarental y rechazáis a los que no que tengan más estatus del que os asignáis vosotras.
Lo que viene siendo tratarle como personas.
Feministas creadora de odio.