“Necesitamos otro sistema económico que no dependa del usar y tirar”

Tenemos un sistema económico que no fomenta ese tipo de alternativas sino la obsolescencia programada y la cultura del usar y tirar. Lo que tenemos que inventar es otro sistema económico que no necesite comportamientos tan aberrantes para, simplemente, funcionar...Vivimos presos de dinámicas que hacen que, para mantener los empleos que nos permiten subsistir, tengamos que destruir la naturaleza que es la base real de nuestra vida.