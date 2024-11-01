“Necesitamos otro sistema económico que no dependa del usar y tirar”

Tenemos un sistema económico que no fomenta ese tipo de alternativas sino la obsolescencia programada y la cultura del usar y tirar. Lo que tenemos que inventar es otro sistema económico que no necesite comportamientos tan aberrantes para, simplemente, funcionar...Vivimos presos de dinámicas que hacen que, para mantener los empleos que nos permiten subsistir, tengamos que destruir la naturaleza que es la base real de nuestra vida.
Está misma semana un técnico de la marca me ha dicho que tire la nevera y me compré otra porque tiene una fuga minúscula en un lugar no accesible.
Debería estar prohibido construir electrodomésticos así. Es estúpido tener que usar pajitas de papel o tener los tapones pegados a la botella pero tener que tirar a la basura un televisor porque se le ha estropeado un circuito que es imposible de encontrar o un ordenador por no ser compatible con Windows 11.
Hemos pasado de casas en las que había televisión, radio, lavadora y frigorífico a casas en las que hasta para fumarse la madre un pitillo utiliza dispositivos con placas de circuitos integrados y baterías se litio.
En TODOS los aparatos donde antes había un cable, ahora hay cargador + batería de litio.
Hay que acabar con eso.
Antes también la gente moría por cosas que hoy en día gracias a esos circuitos, esos plásticos, poder ver los resultados informatizados de pruebas médicas, la inmediatez de la información, las comunicaciones...
Hay que aprovechar el lado bueno (es es enorme) y ver cómo gestionar la parte negativa.
En cuanto a la tecnología, los contras superan muuuuy de largo a los pros, no sólo a nivel medioambiental, que desde luego, sino también a nivel de la economía y a nivel de usuario final de los productos. Muchas veces, la mayoría de las veces de hecho, la tecnología complica sobremanera algo que era facilísimo y que se hacía ya igualmente sin necesidad de tener electricidad ni de aprender a usar un software.