Nacho Cano se vuelve a querellar contra la jueza que le investigó por 'Malinche' después de que se archivase su primera denuncia

Nacho Cano ha presentado otra denuncia, tras perder la jueza la condición de aforada por haberse jubilado.

La linde… el tonto…
Hacedme casito..

Sería hasta gracioso, este personaje está usando la justicia para hacerse publicidad y que se hable de él, está malgastando los recursos públicos.
La Sala determinó que de lo actuado se desprendía una falta de indicios suficientes de comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y de los extranjeros, con independencia de que "cumplan o no los requisitos administrativos a valorar en otra jurisdicción, lo cual es ya entrar casi en una investigación prospectiva que no corresponde al Juzgado".
Hasta que le toque el juez vendido
¡Qué cosas más terribles le hace la droga al cuerpo!
Está muy desmejorada está señora del retrato :troll:
