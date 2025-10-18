Nace el agregador de noticias Renegados, sin (publicidad de) casinos ni furcias

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

En los últimos meses han sido recurrentes las quejas por la publicidad de Menéame (casinos, furcias y publicidad invasiva) y, aunque mucho más minoritarias, también contra algunas decisiones de la administración. En esta tesitura un grupo de usuarios nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos montado el agregador de noticias Renegados, al que podéis acceder mediante el siguiente link:

www.renegados.es/

Nuestro proyecto, aunque ya puede usarse (os podéis registrar, enviar noticias y comentarios), está siendo objeto de trabajos técnicos para mejorar su aspecto y funcionalidades. Y se basa en tres premisas fundamentales:

1) Sin ánimo de lucro y sin publicidad (ni de casinos, ni de furcias, ni de nada). Su único objetivo es servir como foro de diálogo, discusión y análisis de la actualidad, así como para intercambiar ideas y materiales sobre arte, ocio, tecnología y cualquier tema que consideréis de interés, pudiendo también alojar creaciones personales de los usuarios como artículos.

2) Libertad de expresión con el único límite del respeto a la legalidad. Más allá de insultos o expresiones que vulneren el Derecho, el agregador no tiene ideología y está abierto al debate respetuoso desde los diferentes puntos de vista.

3) Máximo respeto al usuario. La administración de la web se compromete a tratar de un modo ecuánime y absolutamente educado a los usuarios.

Como os he dicho, estamos trabajando en la interfaz, diseño y funcionalidades de la web para mejorarla en todo lo posible. A este respecto, tenemos un grupo de telegram donde nos coordinamos t.me/renegadosmnm

Espero que esta información sea de vuestro interés. Os esperamos!!