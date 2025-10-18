Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Nace el agregador de noticias Renegados, sin (publicidad de) casinos ni furcias

En los últimos meses han sido recurrentes las quejas por la publicidad de Menéame (casinos, furcias y publicidad invasiva) y, aunque mucho más minoritarias, también contra algunas decisiones de la administración. En esta tesitura un grupo de usuarios nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos montado el agregador de noticias Renegados, al que podéis acceder mediante el siguiente link:

www.renegados.es/

Nuestro proyecto, aunque ya puede usarse (os podéis registrar, enviar noticias y comentarios), está siendo objeto de trabajos técnicos para mejorar su aspecto y funcionalidades. Y se basa en tres premisas fundamentales:

1) Sin ánimo de lucro y sin publicidad (ni de casinos, ni de furcias, ni de nada). Su único objetivo es servir como foro de diálogo, discusión y análisis de la actualidad, así como para intercambiar ideas y materiales sobre arte, ocio, tecnología y cualquier tema que consideréis de interés, pudiendo también alojar creaciones personales de los usuarios como artículos.

2) Libertad de expresión con el único límite del respeto a la legalidad. Más allá de insultos o expresiones que vulneren el Derecho, el agregador no tiene ideología y está abierto al debate respetuoso desde los diferentes puntos de vista.

3) Máximo respeto al usuario. La administración de la web se compromete a tratar de un modo ecuánime y absolutamente educado a los usuarios.

Como os he dicho, estamos trabajando en la interfaz, diseño y funcionalidades de la web para mejorarla en todo lo posible. A este respecto, tenemos un grupo de telegram donde nos coordinamos t.me/renegadosmnm

Espero que esta información sea de vuestro interés. Os esperamos!!