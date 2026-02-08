Musk recorta su ambición de establecerse en Marte y apunta en cambio a la Luna

Elon Musk y su empresa SpaceX han cambiado sus prioridades hacia la construcción de una ciudad autogenerada en la Luna, algo que podría lograrse en menos de una década, en comparación con los más de 20 años que tomaría un plan similar en Marte. “Solo es posible viajar a Marte cuando los planetas se alinean cada 26 meses (un viaje de seis meses), mientras que podemos lanzar a la Luna cada 10 días (un viaje de dos días)”.