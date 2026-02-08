edición general
Musk recorta su ambición de establecerse en Marte y apunta en cambio a la Luna

Elon Musk y su empresa SpaceX han cambiado sus prioridades hacia la construcción de una ciudad autogenerada en la Luna, algo que podría lograrse en menos de una década, en comparación con los más de 20 años que tomaría un plan similar en Marte. “Solo es posible viajar a Marte cuando los planetas se alinean cada 26 meses (un viaje de seis meses), mientras que podemos lanzar a la Luna cada 10 días (un viaje de dos días)”.

23 comentarios
manbobi
Sorprende todavía que alguien crea a este farsante.

ombresaco
“Solo es posible viajar a Marte cuando los planetas se alinean cada 26 meses (un viaje de seis meses), mientras que podemos lanzar a la Luna cada 10 días (un viaje de dos días)” ahora tiene que añadir, que eso no lo sabía cuando hice el plan, porque pensaba que con dinero los planetas se iban a acercar.

¿Qué es un project manager? / Uno que piensa que con 9 mujeres, en 1 mes consigues 1 bebé

Pues algo parecido

YoSoyTuPadre *
#4 Raro me parece que no se atreva a usar la técnica del aerobraking, o frenado atmosférico, junto a un encendido final de motores para recortar el viaje a 3 meses

Se tiene usado en sondas y es arriegado de narices por no decir suicida para humanos hasta que se logre dominar la técnica, pero con lo bocachanclas que es me extraña que no lo mencione y que él lo va a lograr

ombresaco
Tiene otra opción: Cambiarle de nombre a la Luna, y decir que es Marte...

o abrir una discoteca, llamarla Marte, y decir que ya ha llegado

JungSpinoza
#1 >> Cambiarle de nombre a la Luna, y decir que es Marte...

Ahh, el metodo Trump.

Mandri20
Jajaja vaya bocachancla. Tranquilo Elon, ya sabemos que lo tuyo es vender humo, luego ya tal. Al menos ha reculado con la estrategia que todo el mundo le decía que era inviable. Lo proximo será descubrir que su departamento DOGE no ha servido para nada. Suma y sigue.

pepel
Mejor que se establezca en WC. Es más aromático.

Barriales
Martes puede esperar. La humanidad no.
Perro Sanxe.

Cuñado
#5 El que no puede esperar es Sábado :pagafantas:

SantanaS
#5 el puto amo, con un tuit le ha hecho cambiar de opinión

woody_alien
Siempre supimos que es un lunático.

cocolisto
Éste hombre,además de ser un sirvengüenza nazi,hace tiempo que está en la luna.

Cuñado
Esto no tiene nada que ver con la ambición de Musk, sino con los planes de EE. UU. de volver a poner un hombre en la Luna antes de que lo haga China.

Les funcionó tan bien la primera vez, haciendo creer al mundo que el objetivo último de la carrera espacial era darse un paseo por la Luna, que han decidido hacer un remake.

Como dijo Marx la historia ocurre dos veces, primero como tragedia y después como farsa.

Imag0
A ver si se va a tomar por culo de una vez

angelitoMagno
Recordemos:
Trump ally Elon Musk slams Harris: ‘We will never reach Mars if Kamala wins’
www.politico.eu/article/elon-musk-spacex-republican-debate-us-presiden

¿Ganó Harris las elecciones? :roll:

JungSpinoza
Ya se lo dije yo en 2020

La luna como plataforma de lanzamiento de cohetes
www.meneame.net/story/luna-como-plataforma-lanzamiento-cohetes

eltxoa
Hay que ver el odio que le tenéis al Mausk!

Albarkas
Podría ser la versión moderna de: "cómprate un bosque y piérdete"
Vete a Marte y no vuelvas, Elon.

EvilPreacher
Creo que va poner un Hyperloop a la luna, o una carretera para Cybertrucks.

jacm
A mí me da igual que Musk se vaya a Marte o a la Luna.
Lo importante es que se vaya.

Ah_no_nimo
Vaya error de calculo Elon, cualquiera ni que estuvieses prometiendo mandar un submarino a tailandia para rescatar a unos niños en una cueva y el submarino no entrase en la cueva

RGr8888
10 años o 20 o 30 que mas dá

Mltfrtk
Este nazi pederasta debería recortar su ambición al ámbito penitenciario.


