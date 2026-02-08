Musk recorta su ambición de establecerse en Marte y apunta en cambio a la Luna

Elon Musk y su empresa SpaceX han cambiado sus prioridades hacia la construcción de una ciudad autogenerada en la Luna, algo que podría lograrse en menos de una década, en comparación con los más de 20 años que tomaría un plan similar en Marte. “Solo es posible viajar a Marte cuando los planetas se alinean cada 26 meses (un viaje de seis meses), mientras que podemos lanzar a la Luna cada 10 días (un viaje de dos días)”.
¿Qué es un project manager? / Uno que piensa que con 9 mujeres, en 1 mes consigues 1 bebé
Pues algo parecido
Se tiene usado en sondas y es arriegado de narices por no decir suicida para humanos hasta que se logre dominar la técnica, pero con lo bocachanclas que es me extraña que no lo mencione y que él lo va a lograr
o abrir una discoteca, llamarla Marte, y decir que ya ha llegado
Ahh, el metodo Trump.
Perro Sanxe.
Les funcionó tan bien la primera vez, haciendo creer al mundo que el objetivo último de la carrera espacial era darse un paseo por la Luna, que han decidido hacer un remake.
Como dijo Marx la historia ocurre dos veces, primero como tragedia y después como farsa.
¿Ganó Harris las elecciones?
Vete a Marte y no vuelvas, Elon.
Lo importante es que se vaya.