12
meneos
58
clics
Musk asegura que el Gobierno de Sánchez está "asesinando" a España
El magnate sudafricano Elon Musk ha vuelto a atacar este viernes al Gobierno español en un nuevo episodio...
elon musk
spain
Comentarios destacados:
+ valorados
#1
YeahYa
Espero que decida aparecer mucho más cuando estemos en campaña electoral para las generales. Es que Sánchez no se tendrá ni que mover para llevarse el premio.
#13
Supercinexin
#1
Yo antes era ácrata y no votaba, luego votaba a Podemos, pero los últimos cuatro años los fachas, los liberatas, los cuñaos derechistas y los neonazis me han hecho que vote al PSOE.
Si se lo cuento a mi yo de veinte años, no se lo cree.
Viva Pedro Sánchez.
#16
YeahYa
#13
Aquí igual. De Podemos a Sánchez.
El voto para el perro.
#4
ipanies
Sobreactuaciones de nazis lloriquetas
Con todo lo que se puede criticar al perro, estás chorradas solo le refuerzan a ojos de cualquiera que no sea subnormal profundo.
#5
TheIpodHuman
*
este tio sera multimillonario pero eso no quita que a parte de nazi sea subnormal profundo con un CI de un niño de 3 años
#7
antesdarle
#5
y bien drogado
#26
Verdaderofalso
#7
y pidiendole las fechas de las fieras locas al pederasta
#9
pitercio
Este retrasado no sabe de España más que apenas para pincharla en un mapa si le separan países con colores.
#3
Barriales
Flaco favor le esta haciendo el pederasta este, a Perro Sanxe.
#6
Un_señor_de_Cuenca
Pero una cosa, ¿consiguió saber qué día iba a ser la fiesta más salvaje en casa de Epstein?
#25
diablos_maiq
#6
se lo dijeron al día siguiente a la fiesta
#8
Atusateelpelo
Musk es al PSOE lo que Irene Montero a Vox.
#14
alhambre
A mí me preocupa la cantidad de gente embobada ahora por Pdro Snchz como si fuese el mesías. No son capaces de reconocer una falsa dicotomía ni aunque les pongas entre dos precipicios, se tiran por uno rápido.
#18
manzitor
#14
Y eso que PS no está haciendo nada extraordinario, simplemente no rinde pleitesía (públicamente al menos)
#23
alhambre
#18
Pero aquí, en una comunidad familiarizada con lo digital, se le aplaude con las orejas cuando lleva años amagando con leyes que potencialmente pueden acabar con telegram o signal (lo de chat control y esto de las redes, que no es nuevo). ¿Ese es el criterio? Como Elon es un gili y Elon se mete con Pedro y sus leyes, Pedro y sus leyes molan.
Y luego, como Pavel te spamea un mensaje contra Pedro y sus leyes que molan, el mensaje de Pavel es una tontería. Lógica aplastante.
#29
hormiga_cartonera
*
#23
no se sé si os estáis dando cuenta... Ya os lo digo yo, aquí las gilipolleces no cuelan tan fácil. Mejor idos al Twitter del nazi, seguramente allí sí pesquéis algun descerebrado.
#11
Lamantua
Eso quien es..?
#19
ostiayajoder
Yo antes votaba a Vox, pero desde q Vox apota a antiespaña como Trump o este hijo fe outa solo puedo votar a Podemos. Solo por joderles.
#AbascalTraidorAEspaña
#SoloQuedaBildu
#10
Spirito
Yo quiero distinguir la obra de Musk con su personalidad que, a mí me ha decepcionado.
#12
Supercinexin
#10
La obra de Musk es hacerse rico con una aplicación web comercial y luego comprarse el puesto de CEO en Tesla y fundar una empresa privada de cohetes reusables.
#17
Spirito
#12
Lo de los cohetes reusables fue una auténtica revolución que ha impulsado la exploración espacial y, por tanto, la ciencia en torno a ello. Ya, de por sí con eso, es un gran logro.
También revolucionó el impulso del vehículo eléctrico con Tesla... aunque en ese tema le han adelantado ya por todos los lados... pero fue quien impulsó ese cambio de tendencia.
Estaba también metido en el impulso de la IA y otros proyectos que pueden ser muy muy exitosos.
#27
Verdaderofalso
#12
Bueno, ya venía de una familia con minas de esmeraldas…
#28
antesdarle
#27
insinúa que no existe el sueño americano?
#22
PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Me pregunto qué pasará por la cabeza de este tío cuando postea cosas así o hace el saludo nazi o dice cualquier soplapollez como que escoger a una mujer como jefa de bomberos provocará muertes.
De verdad que me molaría ver un estudio psiquiátrico serio de este tío.
#20
fremen11
Ya nadie se acuerda de hyperloop......
#15
Rixx
Pedro Sanchez esta convirtiendo españa en una isla, ha añadido
#2
dclunedo
Qué cierren X ya. ¿Qué se cree este oligarca criticando a nuestro Perro?. Que desfachatez......
#21
Setis
#2
De "desfachatez" nada. Esto es fachatez pura.
#24
z1018
#2
¿oligarca? yo lo llamo por su nombre: nazi y después de pedir ir a la isla de Epstein, aspirante a pederasta
