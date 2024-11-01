edición general
Murcia deniega las ayudas al alquiler para jóvenes por falta de fondos: “¿En qué se han gastado el presupuesto?"

La Consejería de Fomento insiste en que ha habido una “escasez” de fondos, mientras que el Ministerio de Vivienda apuntan a un problema de gestión del Gobierno autonómico.

XtrMnIO #3 XtrMnIO
Pues en forrarse, las políticas de derechas.
txirrindulari #1 txirrindulari
En los hijos de concejales, que para darselo a la chusma ya lo quedan mejor ellos
#2 tromperri
Mirad dentro de los sobres.
Conocemos el modus operandi del PP,
Vienen elecciones que habrá que financiar ilegalmente.
Andreham #7 Andreham
Los jovenes murcianos tendrán que votar a Vox y al PP para que arreglen este desaguisado del PP y Vox.
#6 trasparente
Es Murcia, gobernada por un nini, circulen por favor.
#4 Elinformal
En los toros
