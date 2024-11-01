·
date 2024-11-01
Murcia deniega las ayudas al alquiler para jóvenes por falta de fondos: “¿En qué se han gastado el presupuesto?"
La Consejería de Fomento insiste en que ha habido una “escasez” de fondos, mientras que el Ministerio de Vivienda apuntan a un problema de gestión del Gobierno autonómico.
etiquetas
murcia
alquiler joven
25
2
0
K
224
politica
7 comentarios
#3
XtrMnIO
Pues en forrarse, las políticas de derechas.
2
K
36
#1
txirrindulari
En los hijos de concejales, que para darselo a la chusma ya lo quedan mejor ellos
2
K
27
#2
tromperri
Mirad dentro de los sobres.
Conocemos el modus operandi del PP,
Vienen elecciones que habrá que financiar ilegalmente.
2
K
26
#7
Andreham
Los jovenes murcianos tendrán que votar a Vox y al PP para que arreglen este desaguisado del PP y Vox.
1
K
23
#6
trasparente
Es Murcia, gobernada por un nini, circulen por favor.
1
K
15
#4
Elinformal
En los toros
1
K
13
#5
sotillo
#4
Y banderas
toledodiario.es/talavera-inaugura-la-instalacion-de-una-bandera-de-esp
1
K
17
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
