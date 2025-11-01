edición general
11 meneos
12 clics
El mundo se despierta ante el genocidio en Sudán

El mundo se despierta ante el genocidio en Sudán

El país se enfrenta a una guerra librada por naciones extranjeras que buscan colonizar las vastas reservas de oro, las tierras cultivables y los puertos marítimos del Mar Rojo

| etiquetas: guerra , sudán , genocidio
9 2 0 K 102 actualidad
1 comentarios
9 2 0 K 102 actualidad

menéame