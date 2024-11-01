La crisis en Sudán se agrava con más de 36.000 desplazados en una semana, hambruna y posibles crímenes de guerra

Sudán afronta una nueva fase de la crisis que lleva décadas sufriendo el país. La caída de Al Fasher, capital de Darfur del Norte y último bastión del Ejército sudanés en la región, a manos del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha desencadenado una nueva ola de violencia, agravando la que es considerada la mayor crisis humanitaria del mundo con 14 millones de desplazados desde 2023 en una población de 51 millones de habitantes, según la ONU. Solo este lunes, al menos 27 personas han muerto y otras 50 han resultado heridas.
Y Emiratos también está apoyando abiertamente a las FAR.
Egipto, mayor interesado en que la cosa no escale, apoya al ejército del país.
