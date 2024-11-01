edición general
25 meneos
20 clics
La crisis en Sudán se agrava con más de 36.000 desplazados en una semana, hambruna y posibles crímenes de guerra

La crisis en Sudán se agrava con más de 36.000 desplazados en una semana, hambruna y posibles crímenes de guerra

Sudán afronta una nueva fase de la crisis que lleva décadas sufriendo el país. La caída de Al Fasher, capital de Darfur del Norte y último bastión del Ejército sudanés en la región, a manos del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha desencadenado una nueva ola de violencia, agravando la que es considerada la mayor crisis humanitaria del mundo con 14 millones de desplazados desde 2023 en una población de 51 millones de habitantes, según la ONU. Solo este lunes, al menos 27 personas han muerto y otras 50 han resultado heridas.

| etiquetas: sudán , desplazados , hambruna , crímenes de guerra , conflicto
21 4 0 K 196 actualidad
21 comentarios
21 4 0 K 196 actualidad
rob #15 rob
#12 A ver si tienes suerte y también te ofrecen una solución a tu islamofobia.
Biquiños.
0 K 14
#16 Vamohacalmano
#15 No es fobia, es odio. Odio el Islam. Búscale un término a eso.
0 K 6
Bolgo #17 Bolgo
#16 xenofobia
0 K 10
#18 Vamohacalmano *
#17 El concepto fobia implica miedo. Es que no tengo miedo, es que el islam me parece una puta basura y es que en todos los países en los que está el islam la gente viva como la mierda y os parece maravilloso y yo no comprendo cómo os mola tanto que vengan islamistas. Huyendo de sus putos países islámicos que son basura. Es que no se en qué nos beneficia a nosotros los trabajadores. Que lo que me da es asco, es odio, es que no quiero que mi hija viva en un mundo donde haya una opción viable donde si aceptas el islam te pueden tirar de piedras. Y os haceis llamar de izquierda cuando la internacional lleva años luchando por el laicismo y derepente el islam mola mazo...Que no que no me lo trago.
0 K 6
Bolgo #19 Bolgo
#18 el concepto de fobia en este tipo de términos también implica odio
0 K 10
#20 Vamohacalmano *
#19 Porque lo dices tu, bot de mierda.

Si y si mi abuela tuviera ruedas sería una motocicleta antigua. Implica lo que tu quieras y te salga del rabo. Claro que si, según la Real Academia Española (RAE), la fobia se define como una aversión obsesiva, o un temor irracional y compulsivo hacia algo o alguien.

Y repito, no me dan miedo, No tengo temor. El islam es basura, es anti-feminista, va en contra del colectivo LGTB, va en contra de todo lo que hemos conseguido a nivel de ciencia como sociedad. Cualquier persona de izquierdas estaría en contra del islam.
0 K 6
Bolgo #21 Bolgo *
La xenofobia (/seno'fobja/) es el rechazo u odio al extranjero o inmigrante, cuyas manifestaciones pueden ir desde el simple rechazo, pasando por diversos tipos de agresiones y, en algunos casos, desembocar en el asesinato inclusive. La mayoría de las veces la xenofobia se basa en el sentimiento exacerbado del nacionalismo, aunque también puede ir unida al racismo, o discriminación ejercida en función de la etnia.
es.wikipedia.org/wiki/Xenofobia
A ver si además vas ser un ignorante…
*#_20
0 K 10
#4 guillersk
De alguna forma, esto también será culpa de la OTAN
0 K 10
cromax #6 cromax
#4 Pues Turquía, que es miembro de la OTAN, no es ajeno al conflicto.
Y Emiratos también está apoyando abiertamente a las FAR.
Egipto, mayor interesado en que la cosa no escale, apoya al ejército del país.
1 K 24
ElBeaver #1 ElBeaver
Otro recogiendo karma fácil
0 K 7
Dragstat #5 Dragstat
#1 seguro que no, lo tengo al máximo, así que vas a tener que inventarte otra treta para intentar minimizar la hambruna y los crimines de guerra que quieres tapar con tu comentario.
3 K 57
rob #9 rob
#5 Trankil. Es de los que recoge karma pero hacia atrás.
2 K 42
#11 Vamohacalmano
#5 Estoy seguro de que la preocupación de la gente es tener karma en meneame minimizando whatever desde el water mientras caga.
0 K 6
rob #7 rob
#1 Por curiosidad ¿cuantos envíos has hecho tú?
2 K 44
#2 Vamohacalmano
El islam, esa religión de paz donde la gente se mata entre si. Durante décadas.
2 K -21
rob #3 rob *
#2 Eso no es Islam. No marees la perdiz con la mierda de siempre.
1 K 25
#8 Vamohacalmano *
#3 No, en Sudan no hay Islam. Es TRUMP o Abascal pegando tiros en Sudán. No hay ningún musulmán matando gente porque Sharia en Sudán, es todo gente que ni está allí.
0 K 6
rob #10 rob
#8 Go to #3
0 K 14
#12 Vamohacalmano *
#10 Go to mi mismo comentario de mi mismo. Otro bot AAAAAGHH @admin en serio no teneis nada contra esto. Es que es un sin vivir de bots de loqueseaquesueneaizquierda. Es que es muy cantoso. Y @admin ¿por qué diantres no puedo votar comentarios?
0 K 6
rob #13 rob
#8 Da igual que edites el comentario para darle un nuevo "contexto"
Go to #3 y no me cuentes tu vida.
0 K 14
#14 Vamohacalmano
#13 Que #3 tiene 0 argumentos. Es por tu polla morena.
0 K 6

menéame