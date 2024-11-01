Del genocidio de Darfur a las masacres en Al-Fasher: el racismo árabe que llevó a una limpieza étnica

Sudán se desangra porque hay actores que han encontrado en su destrucción una oportunidad económica y geopolítica. La RSF no existiría sin la financiación de Emiratos Árabes Unidos, que durante años ha comprado oro sudanés (extraído ilegalmente de áreas controladas por la milicia) y ha permitido que entre en mercados globales disfrazado de exportación legítima. El oro es el pulmón económico del conflicto: financia armas, milicias y redes transnacionales.
Estaba saliendo hoy en el telediario de La 1 una mujer experta en el conflicto sudanés (es algo que viene de décadas) y en algún momento ha dicho "los líderes mundiales tienen que hacer algo, como con Gaza" y se me ha escapado una carcajada, para horror de mi… » ver todo el comentario