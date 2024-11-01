Rusia: el multimillonario Oleg Deripaska propone una jornada laboral de 12 horas para salvar la economía del país [EN]

Deripaska propone trabajar 12 horas durante seis días a la semana para acelerar la transformación económica del país, según informó The Moscow Times. El magnate argumentó que los recursos de Rusia son limitados y que es la única manera de superar la actual crisis global, afirmando que este cambio es necesario para la supervivencia de la economía nacional. “No contamos con muchos recursos. Para ser más precisos, solo uno, y está relacionado con nuestra característica nacional: en los momentos difíciles, sabemos cómo reponernos y trabajar más”.