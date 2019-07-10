edición general
Multan a una ciclista en Avilés con 90 euros y le lleva la grúa la bici por atarla a una farola

Atar una bicicleta durante "cinco minutos" a una farola para ir a comprar el pan le ha costado 120 euros a una avilesina. Todo ocurrió hace días cuando la denunciante dejó su bici candada a la puerta de un supermercado de la calle José Cueto, en el entorno de la pista de la Exposición y a pocos metros de la sede de la Policía Local. Cual fue su sorpresa cuando salió con la barra de pan en la mano y comprobó que el vehículo con el que se desplaza por la ciudad había desaparecido. "Pensé que me la habían robado. Pregunté a unas señoras que estaba

Chewbacca #3 Chewbacca
Los pitufos tienen las neuronas justas para mantener esfínteres y hacer éstas gilipolleces
emmett_brown #5 emmett_brown
No veo la misma diligencia con coches mal aparcados o en doble fila.
#2 Astur_
pues con la ley en la mano, en esos vehículos "las gruas" no esta permitido el transporte de bicicletas
Tx4 #4 Tx4
La denunciante asombrada porque ha sido denunciada y sancionada :-D
#6 cocococo *
