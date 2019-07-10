Multan a una ciclista en Avilés con 90 euros y le lleva la grúa la bici por atarla a una farola

Atar una bicicleta durante "cinco minutos" a una farola para ir a comprar el pan le ha costado 120 euros a una avilesina. Todo ocurrió hace días cuando la denunciante dejó su bici candada a la puerta de un supermercado de la calle José Cueto, en el entorno de la pista de la Exposición y a pocos metros de la sede de la Policía Local. Cual fue su sorpresa cuando salió con la barra de pan en la mano y comprobó que el vehículo con el que se desplaza por la ciudad había desaparecido. "Pensé que me la habían robado. Pregunté a unas señoras que estaba
| etiquetas: denuncia , movilidad , conmuting , punitividad , multas , municipales
www.lne.es/oviedo/2019/07/10/grua-retira-bici-atada-arbol-21421589.htm
Permite los anuncios o suscríbete para apoyar el periodismo
Parece que tienes un navegador, extensión, conexión o antivirus que bloquea la publicidad en nuestro sitio. Publicidad y suscripciones son las únicas formas de que nuestro trabajo sea posible. Desactiva el bloqueo de anuncios en La Nueva España o suscríbete (pulsa aquí si ya eres suscriptor).
Si crees que es un error, haz click aquí para probar de nuevo o… » ver todo el comentario