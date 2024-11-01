Muere Tina, la enferma de ELA que renunció a una traqueotomía al no poder pagar el cuidado profesional que exigía

El otoño fue la última estación de Tina, la enferma de ELA de 70 años que renunció a la posibilidad de prolongar su vida con una traqueotomía porque ni tenía dinero para pagar los cuidados profesionales que requiere. La ayuda que garantiza la Ley no llegó a tiempo y ella no quiso “esclavizar” más a sus hijas que han pasado el último año velando por ella día y noche.
Eso de morir sin dolor rodeado de tus seres queridos es cosa del demonio.
Si gobernase la derecha podríamos decir que ellos han matado con su desidia a esta mujer, pero como gobierna la izquierda tenemos que hablar del capitalismo o el catolicismo para buscar un culpable que nos guste.
www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/derechos-sociales-c
Ves? es sencillo.
Y en cuanto al capitalismo, es fácil, ¿como estan los pacientes de ELA en paises con otros modelos económicos?