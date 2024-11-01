edición general
Muere Tina, la enferma de ELA que renunció a una traqueotomía al no poder pagar el cuidado profesional que exigía

Muere Tina, la enferma de ELA que renunció a una traqueotomía al no poder pagar el cuidado profesional que exigía

El otoño fue la última estación de Tina, la enferma de ELA de 70 años que renunció a la posibilidad de prolongar su vida con una traqueotomía porque ni tenía dinero para pagar los cuidados profesionales que requiere. La ayuda que garantiza la Ley no llegó a tiempo y ella no quiso “esclavizar” más a sus hijas que han pasado el último año velando por ella día y noche.

Este tipo de eutanasia "por no poder pagar" si les parece bien a los liberales católicos.
#2 Ya sabes...sufrimiento cristiano. Ha sido porque diosito lo ha querido
#2 Morir ahogado por que no tienes fuerzas para respirar es muy cristiano. Más cristiano que esto solo es morir crucificado con una corona de espinas.
Eso de morir sin dolor rodeado de tus seres queridos es cosa del demonio.
#2 pensaba que VOX o AACC iban a pagarle el tratamiento para que pudiera vivir
El capitalismo es el genocidio sistemático de la gente vulnerable. Que una persona muera porque no tiene suficiente dinero para pagar la asistencia medica que necesita es un asesinato
#3 si lo que quieres es que la sanidad abarque un mayor número de personas, el capitalismo no te sirve en temas sanitarios. Si lo que quieres es ganar dinero es un gran negocio porque la gente está dispuesta a pagar lo que sea por su salud, por delante de la mayoría de bienes y servicios. Pero llega al absurdo, de por ejemplo, tener una maquina de radioterapia parada si no hay mucha gente que pueda pagar el tratamiento frente a tenerla constantemente en funcionamiento si es pública amortizando la máquina rápidamente y dando mucho más servicio por un coste muy parecido.
Menuda mierda de titular. No renunció, la obligaron al no darle la asistencia que necesitaba y que llevan años pidiendo.
Una ley aprobada hace más de 1 año pero a la que no se le dió financiación hasta el mes pasado.

Si gobernase la derecha podríamos decir que ellos han matado con su desidia a esta mujer, pero como gobierna la izquierda tenemos que hablar del capitalismo o el catolicismo para buscar un culpable que nos guste.

www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/derechos-sociales-c
#6 Se puede (y se debe) hablar de las 3 cosas eh, no es excluyente. El gobierno mas progresista de la historia ha fallado estrepitosamente en este caso (y seguro que muchos mas), fallo provocado en gran parte por un capitalismo desaforado (si no puedes pagar, te mueres) y no hemos visto a la iglesia católica ni a sus afines soltando la pasta que hacía falta para que esta mujer no tuviera que elegir entre vivir o morir.

Ves? es sencillo.
#8 tampoco ha soltado pasta la asociación de petanca de mi pueblo, y no vamos a culparlos por ello.

Y en cuanto al capitalismo, es fácil, ¿como estan los pacientes de ELA en paises con otros modelos económicos?
