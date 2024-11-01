Muere un hombre dejando una deuda de casi 139.000 euros tras contratar una hipoteca inversa y CaixaBank se la reclama a sus hijos herederos, que deberán asumir la deuda al recibir la vivienda

La Justicia explica que el procedimiento de ejecución hipotecaria no es el lugar para discutir si el padre fallecido entendió el producto o si este era idóneo para él, confirmando la validez de la reclamación bancaria.
| etiquetas: caixabank , hipoteca , inversa , finado , deuda
www.bancosantander.es/particulares/hipotecas/hipoteca-inversa
Es una propiedad que los hijos no pagaron, y que por tanto no pierden.
Han heredado una propiedad con cargas, lo mismo que si la palmo yo mañana sin acabar de pagar la hipoteca.
Puestos a especular podemos preguntarnos si pidió primero ayuda a sus hijos y estos pasaron de él.
Si padre se lo vendió al banco a cambio de dinero.
Los hijos podrían haberlo evitado dándole dinero a su padre igual que lo hizo el banco pero no quisieron hacerlo.
De esa manera, al morir el padre, se suman los bienes y deudas, se subasta y con lo que salga, se liquidan las deudas y se reparte lo que quede, solo si el saldo es positivo.
De esta manera, han tenido un año para vender por su cuenta la vivienda y liquidar la deuda acumulada, y no lo han hecho. Pues se siente, es lo que hay. Deben liquidar la deuda, ya que han aceptado la vivienda que tenía una carga hipotecaria.