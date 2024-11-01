edición general
Muere un hombre dejando una deuda de casi 139.000 euros tras contratar una hipoteca inversa y CaixaBank se la reclama a sus hijos herederos, que deberán asumir la deuda al recibir la vivienda

La Justicia explica que el procedimiento de ejecución hipotecaria no es el lugar para discutir si el padre fallecido entendió el producto o si este era idóneo para él, confirmando la validez de la reclamación bancaria.

Comentarios destacados:        
#1 soberao *
No están obligados a aceptar la herencia pero al aceptarla toman también las deudas.
12
angelitoMagno #2 angelitoMagno
#1 Ya, pero sigue siendo una putada perder el piso de los padres porque se lo quedó el banco vía hipoteca inversa
1
chatOGT #4 chatOGT
#2 claro que es una putada, pero que hubiera pagado el padre. Gracias a este tipo de hipoteca vivió más dedahogado, pero no pagó la casa. Mala suerte.
6
#8 soberao
#4 La casa está pagada pero es la garantía del banco para dar esta mensualidad. Para quedarse con la casa tienen que dar al banco lo que ha pagado al padre. El banco aquí gana siempre, es un chollo para los bancos.
www.bancosantander.es/particulares/hipotecas/hipoteca-inversa
2
Pertinax #10 Pertinax *
#8 El padre también ganó. Durante más de una década recibió más de 100.000€. Los hijos no pierden la casa si lo amortizan. Es Barcelona y ese piso, dado el préstamo asignado, vale mucho más.
2
Connect #5 Connect
#2 A ver, el piso es, o más bien, era del padre, y podía hacer lo que quisiera. Si pidió una hipoteca inversa fue para disfrutar de la pasta. Si los hijos querían el piso, que hubieran pagado por el piso.

Es una propiedad que los hijos no pagaron, y que por tanto no pierden.
10
Dramaba #15 Dramaba
#5 Y si además la casa vale más que esos 139000€, le pueden sacar un beneficio.
1
Caresth #6 Caresth
#2 El piso ya se lo había "vendido" el padre al banco. Ahora los herederos pueden recuperarlo pagando lo que el padre dispuso del préstamo o bien dejárselo al banco. No da más detalles y tal vez haya mucha parte de intereses en esos 139.000 euros que el banco reclama, pero si el señor disfrutó de la pasta y no hay abuso, no veo el problema.
4
#18 Kikiru
#6 si el piso vale 300mil y debe 139mil por la hipoteca inversa, todavía le sacan 161mil de herencia. Si el piso vale 100mil pues el viejo lo ha hecho bien.
1
cosmonauta #11 cosmonauta *
#2 No .no...se lo quedaron los padres que estuvieron disfrutando del crédito.

Han heredado una propiedad con cargas, lo mismo que si la palmo yo mañana sin acabar de pagar la hipoteca.
1
#14 sliana
#11 en tu caso tendrás un seguro de vida que cubre ese supuesto. Pero bueno, si, la herencia es la que es por lo que ha hecho en padre. No se trata tanto de saber si lo entendió sino de si le importó.
0
cosmonauta #16 cosmonauta
#14 No tengo seguro se vida. Lo anulé al segundo año. Si me muero, que se coman el piso. He debido ahorrarme unos 10000 euros apostando por mi. 8-D
0
sorrillo #20 sorrillo
#14 No se trata tanto de saber si lo entendió sino de si le importó.

Puestos a especular podemos preguntarnos si pidió primero ayuda a sus hijos y estos pasaron de él.
0
#22 daniMate
#2 no lo han perdido. Nunca fue suyo.

Si padre se lo vendió al banco a cambio de dinero.

Los hijos podrían haberlo evitado dándole dinero a su padre igual que lo hizo el banco pero no quisieron hacerlo.
0
mis_cojones_en_bata #7 mis_cojones_en_bata *
#1 el error es no haberla aceptado a "beneficio de inventario".

De esa manera, al morir el padre, se suman los bienes y deudas, se subasta y con lo que salga, se liquidan las deudas y se reparte lo que quede, solo si el saldo es positivo.

De esta manera, han tenido un año para vender por su cuenta la vivienda y liquidar la deuda acumulada, y no lo han hecho. Pues se siente, es lo que hay. Deben liquidar la deuda, ya que han aceptado la vivienda que tenía una carga hipotecaria.
5
#19 Kikiru
#7 seguro que el piso vale más que lo que se debe.
0
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Seguro que de la gente que renuncia a las herencias hay muchísimos más casos de estos que de los que renuncian por no querer pagar el impuesto de sucesiones ...
2
#9 poxemita
Joder, en 2009 valoraron la hipoteca rn 340.000 €, así que el piso tiene que ser apañao. Ahora recomprarlo les salia a los hijos a 70.000 por barba, pero si lo volviesen a vender les quedaría un dinerillo para pelearse con hacienda.
0
cosmonauta #13 cosmonauta
#9 Ese piso vale más de medio millón hoy día. Igual se acerca al millón. Es una noticia sensacionalista de cojones
0
#12 Poll
¿Y la noticia?
0
#17 BurraPeideira_
No entiendo la queja ni que le dediquen un artículo. No tiene nada de raro.
0
Naranjin #21 Naranjin
Que revienten hasta los cimientos esa vivienda y que renuncien a la herencia.
0

