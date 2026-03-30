Muere un estudiante de Odontología tras estrellar un Porsche de la clínica de su madre y con dos mujeres en el asiento del copiloto

Corriere della Sera informa este lunes del accidente mortal que impacta a Italia, el de un joven de 21 años, estudiante de Odontología, que estrelló su Porsche 718 Spyder RS de color gris la madrugada del domingo en Milán, cuando regresaba de una fiesta en uno de los clubes más exclusivos de la ciudad. Pese a tratarse de un deportivo biplaza, viajaban con él dos personas más, dos mujeres, ambas en el asiento del copiloto, una encima de la otra, que salieron ilesas, con apenas unos rasguños.