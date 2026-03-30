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Muere un estudiante de Odontología tras estrellar un Porsche de la clínica de su madre y con dos mujeres en el asiento del copiloto

Muere un estudiante de Odontología tras estrellar un Porsche de la clínica de su madre y con dos mujeres en el asiento del copiloto

Corriere della Sera informa este lunes del accidente mortal que impacta a Italia, el de un joven de 21 años, estudiante de Odontología, que estrelló su Porsche 718 Spyder RS de color gris la madrugada del domingo en Milán, cuando regresaba de una fiesta en uno de los clubes más exclusivos de la ciudad. Pese a tratarse de un deportivo biplaza, viajaban con él dos personas más, dos mujeres, ambas en el asiento del copiloto, una encima de la otra, que salieron ilesas, con apenas unos rasguños.

| etiquetas: porsche , estrellado
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21 comentarios
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Comentarios destacados:      
ahotsa #1 ahotsa
Fue a por un trío y salió frío.
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javibaz #8 javibaz
#1 bajo la Persiani.
1 K 24
pitercio #9 pitercio
#1 ellas ilesas y él iluso.
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#14 Pastis
#1 humor bien negro, me encanta.
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Eso con un Dacia no pasa. No tienes nada que perder.
3 K 63
#20 Pepis
#3 Hombre, es más difícil montar un trío con un dacia que con un porche pero imposible tampoco. :-D
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#2 Borgiano
Accidente mortal que impacta... Mis dieses al plumilla.
1 K 24
Apotropeo #12 Apotropeo
Yo, en técnicas; el único deportivo que he tenido estaba en un póster.
Y sólo me he sentado al lado de dos féminas en el autobús.

Claramente equivoqué los estudios.
:troll:
1 K 16
Supercinexin #15 Supercinexin
#12 21 años y tirando de Porsche. Luego que por qué los dentistas no luchan más por meter su especialidad en la Seguridad Social, jajajaj :troll:
2 K 40
Kantinero #4 Kantinero *
Huele a Darwin

Encima un italiano con un Porsche, no se lo van a perdonar
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Malinke #18 Malinke
¿No habría más accidentes de tráfico con muerte esta semana en Italia, para que sólo impacte este?
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neiviMuubs #17 neiviMuubs
180mil € en PVP de coche para ir de fiesta con 21 años, la virgen. Normal que llevase las nenas al lado como si eso fuese el outrun.

el coche
www.km77.com/coches/porsche/718/2020/spyder/rs/718-spyder-rs/datos
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#16 carraxe
Un rico gilipollas menos
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Andreham #5 Andreham
Si las zagalas están bien y no ha habido más víctimas...

Sólo criticar que un dentista pueda tener ese nivel de vida. Pero bueno, odontología pública es muy comunista.
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cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#5 Pues se ha dejao to los piños.
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ahotsa #13 ahotsa
#6 Y fractura de pene. 21 años, el Porsche de mamuchi, dos chicas amontonadas; digo yo que iría con una erección... y crac...
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ahotsa #10 ahotsa
#5 ¿Dentista? Esto, que está en el titular, te da alguna pista más importante: Porsche de la clínica de su madre. ;)
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#11 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#5 ¿Que nivel de vida? Es alquilado, y seguramente el estudiante fallecido, le coló el pago a la clínica de su madre. Un plan, que había dado sus frutos viendo lo que transportaba, pero que no terminó como esperaba el protagonista.
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#19 cocococo
Su Porsche no, el Porsche comprado con el dinero de la cuenta corriente de sus padres, como cualquier pijo que se precie.
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DarthMatter #21 DarthMatter *
Con "un Porsche de la clínica".

Debe ser que el composite se echa a perder si no se lo transporta con rapidez.
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#7 vertedero_de_rojos
Día soleado y con algo de viento, la vida sigue
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menéame