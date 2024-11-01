edición general
Movistar tendrá que colaborar con LaLiga para alargar los bloqueos, identificar piratas y obligar a VPNs si renueva los derechos

El pliego de condiciones de la subasta de derechos para las 3 siguientes temporadas, que van de la 2027/28 a la 2031/32, obliga a los adjudicatarios a colaborar con LaLiga a perseguir en los tribunales la adopción de "bloqueos dinámicos en directo a través de IP", lo que refleja su intención de prolongarlos en el tiempo más allá de 2027, reservándose la posibilidad de acudir de nuevo a la justicia. LaLiga también podría estar preparando nuevas "acciones judiciales y extrajudiciales" contra las VPN y DNS públicos, ya que los adjudicatarios...

Vodker #3 Vodker *
#2 joer, igual hay que leer un poquito, lo pone al final del artículo: "El informe de la CNMC sobre la propuesta de LaLiga "concluye que no cumple con determinados requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 5/2015" al ir más allá de "las facultades que le han sido otorgadas".
#7 Tecar *
#3 El RDL 5/2015 precisamente da a LaLiga una posición jurídica fuerte para solicitar los bloqueos, porque concentra en ella la titularidad y defensa de los derechos audiovisuales.
Esto permite:
Más legitimación,
Más rapidez,
Más alcance en los bloqueos

Lo que no hace el RDL 5/2015:
No regula explícitamente el bloqueo de IPs (eso se hace mediante leyes de Propiedad Intelectual previas y posteriores).
No introduce procedimientos técnicos de filtrado.
No altera el papel de la Sección Segunda,…   » ver todo el comentario
obmultimedia #1 obmultimedia
El mafioso de Tebas saltandose la ley por sus huevos canosos.
#2 Tecar
#1 ¿Qué ley?
#5 mariopg
#2 la de la impunidad cuando eres multimillonario
#4 mariopg
#1 se salta la ley el que quiere, no el que puede
The_Ignorator #9 The_Ignorator
Pues no contrataré Movistar
lonnegan #8 lonnegan
Lo que me hace gracia es que están haciendo un esfuerzo tremendo en contra de la piratería como si eso fuera a provocar una avalancha de abonos en Movistar y Dazn {0x1f601}
ronko #10 ronko
#8 Y que lo que bloquean nada tiene que ver con eso y el que quiere verlo pirata lo ve porque igualmente tampoco tiene que ver.
mikhailkalinin #11 mikhailkalinin
Cuando terminen,el trabajo va a lanzar la capitalización en bolsa en un gritón por mil
#6 Tecar
Las grandes tecnológicas de EE.UU están fuera de toda jurisdicción y actúan con total impunidad.
Y nosotros como buenos lacayos les reímos las gracias y lanzamos espumarajos por la boca cuando alguien les planta cara.
El caso está ahora en el Tribunal Constitucional y mucho me temo que, sabiendo perfectamente de qué pie cojea cada uno, el único recorrido que tenga es que ataca directamente al Gobierno de España intentando hacer del conflicto un asunto político entre EE.UU y España.
Un choque que mucho me temo se va a resolver, no por la vía lógica de atacar al pirata, sino por una bajada de pantalones en toda regla de España.
Y esto, mal que nos pese a todos, es una cagada como un templo. Y todo por unos putos partidos de fútbol.
