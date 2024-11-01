Movistar tendrá que colaborar con LaLiga para alargar los bloqueos, identificar piratas y obligar a VPNs si renueva los derechos

El pliego de condiciones de la subasta de derechos para las 3 siguientes temporadas, que van de la 2027/28 a la 2031/32, obliga a los adjudicatarios a colaborar con LaLiga a perseguir en los tribunales la adopción de "bloqueos dinámicos en directo a través de IP", lo que refleja su intención de prolongarlos en el tiempo más allá de 2027, reservándose la posibilidad de acudir de nuevo a la justicia. LaLiga también podría estar preparando nuevas "acciones judiciales y extrajudiciales" contra las VPN y DNS públicos, ya que los adjudicatarios...