Movistar tendrá que colaborar con LaLiga para alargar los bloqueos, identificar piratas y obligar a VPNs si renueva los derechos

El pliego de condiciones de la subasta de derechos para las 3 siguientes temporadas, que van de la 2027/28 a la 2031/32, obliga a los adjudicatarios a colaborar con LaLiga a perseguir en los tribunales la adopción de "bloqueos dinámicos en directo a través de IP", lo que refleja su intención de prolongarlos en el tiempo más allá de 2027, reservándose la posibilidad de acudir de nuevo a la justicia. LaLiga también podría estar preparando nuevas "acciones judiciales y extrajudiciales" contra las VPN y DNS públicos, ya que los adjudicatarios...
Esto permite:
Más legitimación,
Más rapidez,
Más alcance en los bloqueos
Lo que no hace el RDL 5/2015:
No regula explícitamente el bloqueo de IPs (eso se hace mediante leyes de Propiedad Intelectual previas y posteriores).
No introduce procedimientos técnicos de filtrado.
No altera el papel de la Sección Segunda,… » ver todo el comentario
Y nosotros como buenos lacayos les reímos las gracias y lanzamos espumarajos por la boca cuando alguien les planta cara.
El caso está ahora en el Tribunal Constitucional y mucho me temo que, sabiendo perfectamente de qué pie cojea cada uno, el único recorrido que tenga es que ataca directamente al Gobierno de España intentando hacer del conflicto un asunto político entre EE.UU y España.
Un choque que mucho me temo se va a resolver, no por la vía lógica de atacar al pirata, sino por una bajada de pantalones en toda regla de España.
Y esto, mal que nos pese a todos, es una cagada como un templo. Y todo por unos putos partidos de fútbol.