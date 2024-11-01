Mónica García llevará a Ayuso ante la justicia por su negativa a presentar el registro de objetores de conciencia al aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este sábado que el Gobierno presentará un contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid tras no haber registrado a los médicos objetores de conciencia en materia de aborto, pese al requerimiento formal iniciado hace un mes por el Ministerio de Sanidad. La ministra añadió que, en una combinación de "soberbia e ignorancia", Ayuso desoye al Tribunal Constitucional, incumple la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2023 y atenta contra los derechos de las mujeres.
Y ya puestos que dentro de unos años también tengan que pedir su indulto.
Aunque esto es ciencia ficción, todo el mundo sabe que las leyes solo se les "aplica" a unos.
Si te llamas "de izquierdas" y, cuando llegas a un puesto de Señora Doña Ministra de Sanidad, en lugar de empezar a trabajar por establecer empresas públicas de fabricación de medicamentos genéricos te lías a hacer discursos de "colaboración público-privada", luego no te extrañes si la gente se… » ver todo el comentario
Viniendo de la sanidad privada, su papel es estetico, titiritesco , atada de brazos y manos ante los que de verdad gobiernan, esos los fondos buitres que gestionan hospitales privados y tienen grandes bolsas de pisos y casas en propiedad vacias para especular.
hechos, cojones, hechos!