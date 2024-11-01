Mónica García llevará a Ayuso ante la justicia por su negativa a presentar el registro de objetores de conciencia al aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este sábado que el Gobierno presentará un contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid tras no haber registrado a los médicos objetores de conciencia en materia de aborto, pese al requerimiento formal iniciado hace un mes por el Ministerio de Sanidad. La ministra añadió que, en una combinación de "soberbia e ignorancia", Ayuso desoye al Tribunal Constitucional, incumple la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2023 y atenta contra los derechos de las mujeres.