Mónica García llevará a Ayuso ante la justicia por su negativa a presentar el registro de objetores de conciencia al aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este sábado que el Gobierno presentará un contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid tras no haber registrado a los médicos objetores de conciencia en materia de aborto, pese al requerimiento formal iniciado hace un mes por el Ministerio de Sanidad. La ministra añadió que, en una combinación de "soberbia e ignorancia", Ayuso desoye al Tribunal Constitucional, incumple la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2023 y atenta contra los derechos de las mujeres.

Fotoperfecta #9 Fotoperfecta
Pues que se le aplique el 155 como se hizo en Catalunya.
Y ya puestos que dentro de unos años también tengan que pedir su indulto.
Aunque esto es ciencia ficción, todo el mundo sabe que las leyes solo se les "aplica" a unos.
1 K 28
Supercinexin #13 Supercinexin
#12 Lo mismo me da, es la misma mierda. Los medicamentos precisamente deberían ser públicos en la medida de lo posible por razones más que evidentes que no vamos a discutir ahora.

Si te llamas "de izquierdas" y, cuando llegas a un puesto de Señora Doña Ministra de Sanidad, en lugar de empezar a trabajar por establecer empresas públicas de fabricación de medicamentos genéricos te lías a hacer discursos de "colaboración público-privada", luego no te extrañes si la gente se…   » ver todo el comentario
1 K 24
#14 Leon_Bocanegra
#13 Correcto. Pero me gustan las cosas claras. Y tú mensaje anterior podría dar pie a que alguien pensara que la ministra estaba hablando de sanidad, y ese no era el caso.
1 K 17
obmultimedia #4 obmultimedia
En los años que lleva ya como Ministra ha hecho algo relevante? o solo poner mala cara y echar la culpa al PP?
Tendrá que esperar a que Ayuso le diga lo que ha hecho mal la ministra para saber algo sobre ella.
3 K 21
#6 LaMinaEnMiPuerta
#4 Tendrá que esperar a que Ayuso le diga lo que ha hecho mal la ministra para saber algo sobre ella.
0 K 10
#8 Leon_Bocanegra
#4 Mónica García no viene de la sanidad privada.
1 K 27
obmultimedia #15 obmultimedia
#8 Pues entonces me he equivocado, lo lei en algun momento y creia que era cierto, mil disculpas.
0 K 10
Supercinexin #11 Supercinexin
cabria especificar que cuando Mónica Garcia habló de colaboración público privada no se refería a la sanidad sino al sector farmacéutico.
4 K 64
#12 Leon_Bocanegra *
Uy señora García, como haga usted eso se busca la ruina. Pretende usted llevar a los tribunales a la jefa de la mafia. Está usted jodida.
0 K 9
#3 Leon_Bocanegra *
Mejor hoy que mañana. La Presidenta opta por la rebeldía para poder ser "víctima". Por mucho que lo intente, no tapará que su maromo va pa'lante y que el origen de su vivienda es muy muy oscuro.
1 K 17
fareway #2 fareway
Mejor hoy que mañana. La Presidenta opta por la rebeldía para poder ser "víctima". Por mucho que lo intente, no tapará que su maromo va pa'lante y que el origen de su vivienda es muy muy oscuro.
0 K 13
elsnons #7 elsnons
De quién depende la fiscalía , pues eso. Viva Ayuso defensora de la libertad de acto y conciencia ante el complejo dilema de suprimir un problema quitando la vida para arreglar otro.
0 K 11
ChatGPT #5 ChatGPT
cómo gustan las noticias de que "van a hacer algo" o de que "si pudiese haría algo"...

hechos, cojones, hechos!
0 K 11
#1 laruladelnorte
Soberbia e ignorancia además de chulería,ella no acata las leyes que nos atañen a todos,ella impone su propia ley.
0 K 10
#10 Ganpalo
Y a ti payasa te hacemos lo mismo por no presentar presupuestos jejejjej. Que se prepare Ayuso con la pistolera... jeje
0 K 6

