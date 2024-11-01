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Mónica García afirma que se intentó "boicotear" el desembarque del 'MV Hondius' afectado por hantavirus en Canarias

Mónica García afirma que se intentó "boicotear" el desembarque del 'MV Hondius' afectado por hantavirus en Canarias

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que se intentó "boicotear" el desembarque de pasajeros del 'MV Hondius' en Canarias durante "la noche anterior" a esta operación logística y sanitaria, en alusión a las pretensiones del Gobierno de las islas para que no se llevara a cabo en su territorio. "Lo que no vamos a olvidar es quienes han intentado boicotear la operación", ha manifestado durante su intervención en el Pleno del Senado, en el que ha respondido a preguntas de los grupos parlamentarios.

| etiquetas: mónica garcía , boicotear , mv hondius , hantavirus , canarias
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3 comentarios
11 3 0 K 181 actualidad
ChingPangZe #1 ChingPangZe
El domingo a las 17h, en la autovía que da entrada al puerto, desde el acceso sur (desde la zona más turística) normalidad absoluta; desde el norte (desde donde llegaría la población residente en TNF) la guardia civil había puesto un control para filtrar quién podía entrar al puerto, generando una cola de dos km de coches (supuestamente coches que querían ir al puerto).
Restando prensa y algún trabajador el resto serían descerebrados alentados por RRSS a ir allí a bloquear la operación insidiosa del Gobierno del Perro.
1 K 21
Sinfonico #2 Sinfonico
#1 Se ve que has leído la noticia xD
2 K 37
hormiga_cartonera #3 hormiga_cartonera *
Que el PP ha movido cielo y tierra dentro de sus posibilidades y la escasa ventana de oportunidad para boicotear (a pesar de las consecuencias), ni cotiza.

Vamos muy ignorante hay que ser para dudarlo.

A las dos horas estaban pidiendo la dimisión de la ministra del ramoo por incompetencia...

Si hubieran tenido más margen algún juez patriota estrella hubiera saltado a la cancha.
0 K 8

menéame