Mónica García afirma que se intentó "boicotear" el desembarque del 'MV Hondius' afectado por hantavirus en Canarias

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que se intentó "boicotear" el desembarque de pasajeros del 'MV Hondius' en Canarias durante "la noche anterior" a esta operación logística y sanitaria, en alusión a las pretensiones del Gobierno de las islas para que no se llevara a cabo en su territorio. "Lo que no vamos a olvidar es quienes han intentado boicotear la operación", ha manifestado durante su intervención en el Pleno del Senado, en el que ha respondido a preguntas de los grupos parlamentarios.
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Restando prensa y algún trabajador el resto serían descerebrados alentados por RRSS a ir allí a bloquear la operación insidiosa del Gobierno del Perro.
Vamos muy ignorante hay que ser para dudarlo.
A las dos horas estaban pidiendo la dimisión de la ministra del ramoo por incompetencia...
Si hubieran tenido más margen algún juez patriota estrella hubiera saltado a la cancha.