Mónica García afirma que se intentó "boicotear" el desembarque del 'MV Hondius' afectado por hantavirus en Canarias

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que se intentó "boicotear" el desembarque de pasajeros del 'MV Hondius' en Canarias durante "la noche anterior" a esta operación logística y sanitaria, en alusión a las pretensiones del Gobierno de las islas para que no se llevara a cabo en su territorio. "Lo que no vamos a olvidar es quienes han intentado boicotear la operación", ha manifestado durante su intervención en el Pleno del Senado, en el que ha respondido a preguntas de los grupos parlamentarios.