edición general
32 meneos
40 clics
Momento en que el ejército sionista bombardea a los equipos de rescate en el Hospital Nasser (EN)

Momento en que el ejército sionista bombardea a los equipos de rescate en el Hospital Nasser (EN)  

Este es el momento en que Israel bombardeó al equipo de defensa civil que acudió a rescatar a las víctimas del primer ataque en la última planta del edificio Al Yaseen del Hospital Nasser. Los dos ataques sucesivos causaron al menos siete muertos y decenas de heridos.

| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , nasser
27 5 0 K 411 actualidad
10 comentarios
27 5 0 K 411 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 candonga1
Imposible escalar más alto en hijoputismo.
4 K 76
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 mañana es otro día, dales tiempo
3 K 54
PaulDurden #7 PaulDurden
#5 A esto venía, solo hay que darles tiempo. Su nivel de hijosdeputa no tiene límite. Un país que debería desaparecer, o nunca haber existido, mejor...
1 K 34
Khadgar #8 Khadgar
#7 Como les dejan, se crecen. Es una consecuencia obvia. Es como los niños llegan a la adolescencia y ponen a prueba los límites a ver qué tienen y no tienen permitido, solo que en este caso les han permitido genocidio y, claro, ahí están, sacando provecho de ello.
1 K 23
woody_alien #10 woody_alien
#1 Que poca fe tienes en el género humano,
0 K 12
Tkachenko #2 Tkachenko *
A ver qué dicen Ursulina y el resto de lacayos de Usrahell
1 K 40
#3 candonga1
#2 Que el Mundo Libre no hace estas cosas... que habrá sido otro misil de Hamás desviado, misiles de los que tienen predilección en caer sobre hospitales gazatíes.
1 K 40
Tkachenko #9 Tkachenko *
Lo que todos estabais esperando de estos HDLGP (la himbestigasion)
www.i24news.tv/en/news/israel-at-war/artc-two-palestinian-suicide-bomb
0 K 20
#4 mcfgdbbn3 *
Como la ETA cuando ponía dos bombas, la primera para matar al objetivo y la segunda para matar a los equipos de emergencia.

Y más de uno que se indigna por lo que hacía ETA se pondrá de #perfil ante estos hechos tan similares.
0 K 12
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#4 pero esto a escala genocidio
1 K 32

menéame