Momento en que el ejército sionista bombardea a los equipos de rescate en el Hospital Nasser (EN)  

Este es el momento en que Israel bombardeó al equipo de defensa civil que acudió a rescatar a las víctimas del primer ataque en la última planta del edificio Al Yaseen del Hospital Nasser. Los dos ataques sucesivos causaron al menos siete muertos y decenas de heridos.
Y más de uno que se indigna por lo que hacía ETA se pondrá de #perfil ante estos hechos tan similares.