La mitad de los españoles ya se plantea comprarse un coche chino

La percepción de los consumidores españoles de las marcas chinas de coches está mejorando significativamente, como revelan los datos del último estudio elaborado por el Observatorio Cetelem. El trabajo, titulado El consumidor español y las marcas chinas de automóviles, se ha dado a conocer coincidiendo con la reciente celebración del Salón del Automóvil de Pekín, gran cita anual no solo del sector automovilístico chino, sino cada vez más de la industria a nivel mundial.