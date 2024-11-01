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La mitad de los españoles ya se plantea comprarse un coche chino

La mitad de los españoles ya se plantea comprarse un coche chino

La percepción de los consumidores españoles de las marcas chinas de coches está mejorando significativamente, como revelan los datos del último estudio elaborado por el Observatorio Cetelem. El trabajo, titulado El consumidor español y las marcas chinas de automóviles, se ha dado a conocer coincidiendo con la reciente celebración del Salón del Automóvil de Pekín, gran cita anual no solo del sector automovilístico chino, sino cada vez más de la industria a nivel mundial.

| etiquetas: españoles , valorar , compra , coche , chino
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
A la otra mitad aún no le llega el sueldo para eso
10 K 131
Benzo #6 Benzo
#1 La mitad dentro de los que se pueden permitir comprar un coche. :ferrari:
1 K 31
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#1 Solo son 38k. Si quieres algo medio decente.
0 K 12
#12 EISev
#7 por aproximadamente la mitad de eso mi mujer se compró un híbrido chiquitajo que nos hace muy bien el apaño, claro, ella odia los SUV y no tenemos perro ni viajamos con trastos a cuestas
1 K 27
Wachoski #5 Wachoski
Yo lo tengo claro, de aquí, a qué pueda renovar mi forito del 2008... Fijo que me toca un coche chino, pues el que sea lo más standard en +-2050
2 K 47
Supercinexin #10 Supercinexin
#5 Ni chinos ni europeos ni eléctricos: Ford de gasolina. Las tres palabras mágicas que cuando las pronuncias aparece un coche que te va a durar más de veinte años xD
0 K 20
Wachoski #8 Wachoski
#4 si una marca vende en condiciones, sus repuestos saldrán de competencia por todos lados si no espabilan
2 K 35
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos *
#4 No como en Europa, que siempre hay repuestos de un día para otro. Europa ha perdido la guerra y ya hasta las fábricas van a producir modelos chinos. Seamos serios y admitamos nuestra derrota para reaccionar con cabeza y no seguir hundiendonos en el fango.
2 K 31
thoro #2 thoro *
Ya verás tú que gracia cuando los trabajadores de fábricas Europeas se den cuenta que nadie quiere comprar sus productos. (Que a día de hoy se rompen más que los chinos)
1 K 18
#3 Cuchifrito
#2 Los trabajadores de fábricas Europeas empiezan a ser trabajadores de fábricas de marcas chinas, así que perfecto
1 K 21
Feindesland #4 Feindesland
#2 Pues espera que los que compran coches chinos se encuentren, en unos años, con que se ha n sancionado o no existen determinados repuestos, o que tardan tres meses en llegar...
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gordolaya #11 gordolaya
#4 Ni de coña, si algo controlan los chinos es la cadena de suministro, nuestras mierdas de Aliexpress, cada día llegan más rápido....
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TipejoGuti #13 TipejoGuti
#4 Me parece que no te has visto pidiendo a Polonia y esperando semanas por una pieza de tu coche europeo, caro y de marca molona pero fabricado como el culo y con 123 versiones distintas, cada cual con sus propios repuestos.
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LinternaGorri #14 LinternaGorri
#4 biba hel livre merkao!!!
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menéame