Misil de Irán contra Israel con foto y agradecimiento a Pedro Sáchez  

El canal de Telegram de Tasmin News ha publicado esta noche una imagen de lo que dice es un misil que Irán va a lanzar contra Israel. En el proyecto hay pegada una pegatina con una foto y un mensaje de agradecimiento al el presidente de España, Pedro Sánchez. La pegatina está escrita en varios idiomas. Empieza en persa poniendo: “El presidente del Gobierno español afirma que esta guerra es ilegal, y nosotros también lo decimos”. Lo sigue un mensaje en inglés: “Por su puesto, esta guerra no es solo ilegal, también inhumana, gracias primer...
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otra cosa es la intencionalidad con la que se haya enviado a los medios.
Algunos podrían llegar a pensar que es una simple muestra de afecto, pero tiene pinta de que va más de enseñar al mundo una especie de lazo de unión entre países de potencias de la otan y ellos.
De hecho ahora mismo es su única baza posible: conseguir que la otan no se meta en el conflicto.
esto es fake
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