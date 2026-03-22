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Misil de Irán contra Israel con foto y agradecimiento a Pedro Sáchez

Misil de Irán contra Israel con foto y agradecimiento a Pedro Sáchez  

El canal de Telegram de Tasmin News ha publicado esta noche una imagen de lo que dice es un misil que Irán va a lanzar contra Israel. En el proyecto hay pegada una pegatina con una foto y un mensaje de agradecimiento al el presidente de España, Pedro Sánchez. La pegatina está escrita en varios idiomas. Empieza en persa poniendo: “El presidente del Gobierno español afirma que esta guerra es ilegal, y nosotros también lo decimos”. Lo sigue un mensaje en inglés: “Por su puesto, esta guerra no es solo ilegal, también inhumana, gracias primer...

| etiquetas: misiles , irán , israel , guerra , foto , pedro sánchez
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19 comentarios
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Comentarios destacados:    
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Está vez España no se alinea con el Eje, no está mal como novedad
8 K 102
Mauro_Nacho #16 Mauro_Nacho
#1 #2 #14 Tiene toda la pinta de ser un bulo, tiene poco sentido, es un montaje para crear controversia. Pedro Sánchez ha hecho una declaración contra la guerra ilegal iniciada por EE.UU. e Israel.
1 K 28
ttestt #18 ttestt
#16 pues si miras las fuentes parece bastante real.
otra cosa es la intencionalidad con la que se haya enviado a los medios.

Algunos podrían llegar a pensar que es una simple muestra de afecto, pero tiene pinta de que va más de enseñar al mundo una especie de lazo de unión entre países de potencias de la otan y ellos.

De hecho ahora mismo es su única baza posible: conseguir que la otan no se meta en el conflicto.
0 K 8
Pertinax #3 Pertinax *
Credibilidad cero. Ya sé descartó antes por lo mismo.
1 K 28
borteixo #4 borteixo
#3 da igual, estamos en el foco de atención y mientras siga mandando quien manda esto probablemente nos salga caro.
1 K 23
Pertinax #8 Pertinax
#4 No nos extrañe que sean afines a VOX.
0 K 19
Iruñakis #10 Iruñakis
#3 es que no tiene ningún sentido, es tan burdo…pero bueno habrá quien vaya con ello.
3 K 59
#2 tpm1
Si querían dejar mal a Pedro Sánchez lo han conseguido ¿A quién se le ocurrió que es buena idea poner su cara y agradecimientos en un misil?
2 K 27
frankiegth #14 frankiegth *
#2. Tonterias. Ni se puede decir que Pedro Sánchez no hiciera esas acertadas afirmaciones, ni se puede entender este acto de otra forma que no sea un simple mensaje de agradecimiento por la empatía recibida.
1 K 26
thror #17 thror
#2 Sanchez no ha escrito nada de eso, no como los sionazis que si escribieron directamente en los misiles. En iran tambien hay gilipollas.
0 K 10
#6 Alcalino
ni los Iranies son tan idiotas como para hacer algo así

esto es fake
1 K 24
MyNameIsEarl #13 MyNameIsEarl *
#12 jajajajajajajaja , esas son todas las pruebas? No es por defender a Irán pero tenian mejor pinta las pruebas contra Podemos.
0 K 7
carademalo #7 carademalo
Como si ponen una foto de El Fary y declaraciones de Paz Padilla. Esto es propaganda de guerra.
0 K 13
camvalf #9 camvalf
Esto huele a mierda a miles de kilómetros.
0 K 11
frankiegth #15 frankiegth *
#9 #0. Pues yo le doy credibilidad, hicieron lo mismo agradeciendo a manifestantes en Reino Unido el apoyo por las 165 niñas y niños asesinados con misiles en un colegio :  media
0 K 16
#19 Dedalos
Parece bastante falsa y absurda está noticia.
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#5 ezabarte
Haced de la guerra un circo, genial
0 K 6

menéame