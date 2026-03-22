Misil de Irán contra Israel con foto y agradecimiento a Pedro Sáchez  

El canal de Telegram de Tasmin News ha publicado esta noche una imagen de lo que dice es un misil que Irán va a lanzar contra Israel. En el proyecto hay pegada una pegatina con una foto y un mensaje de agradecimiento al el presidente de España, Pedro Sánchez. La pegatina está escrita en varios idiomas. Empieza en persa poniendo: “El presidente del Gobierno español afirma que esta guerra es ilegal, y nosotros también lo decimos”. Lo sigue un mensaje en inglés: “Por su puesto, esta guerra no es solo ilegal, también inhumana, gracias primer...