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Ministro de Relaciones Exteriores de Irán: el paso para todos los buques comerciales a través de Ormuz está completamente abierto

Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, anunció el viernes que, en línea con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego.

| etiquetas: ormuz , irán , líbano
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35 comentarios
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Comentarios destacados:          
#10 migrad
#5 También se junta con el alto el fuego en el Libano de ayer, reclamación de Irán.
8 K 112
pitercio #1 pitercio
Sin duda ha contribuido a este avance no haber asesinado a los negociadores y sus familias durante la semana.
8 K 108
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Más bien que China llamó ayer al ministro de Relaciones Exteriores de Irán diciendo que quería el estrecho abierto
www.meneame.net/story/ministro-exteriores-chino-insta-iran-restaurar-n
0 K 13
#18 guillersk
#5 muy posiblemente, los chinos son de mucho negocio y lo de Ormuz es malo para el bisness
1 K 23
Tkachenko #20 Tkachenko *
#18 que tus amados sionazis se han tenido que bajar del burro! Venga, supéralo, que tu puedes :troll:

#19 Usrael= el USIS
3 K 54
#21 guillersk
#20

Huy pobre Israel, solo ha estado un mes dando bombazos a placer en Irán y combatiendo hezboleños.

xD ¿ Eso es bajarse del burro?
0 K 10
Tkachenko #22 Tkachenko
#21 totalmente
1 K 33
rojo_separatista #32 rojo_separatista
#21, probablemente Iran saldrá de esta guerra con el mismo régimen, el control del estrecho de Ormuz, habiendo demostrado que tiene la capacidad de llevar el caos a la región sin que lo puedan doblegar y sin las sanciones que han arruinado su economía. El futuro de Iran después de eso pinta, muy bien y el de China mejor. Me da que quien tiene que superarlo, son otros.
2 K 48
#34 Dav3n
#20 Yo me pregunto, este libre tránsito implica pagar el peaje correspondiente en yuanes o criptos?

Porque todavía puede ser peor humillación de lo que parece a simple vista xD
1 K 33
#33 Onaj
#18 China es el país más afectado por el cierre del estrecho. Casi la mitad del petróleo que compran pasa por el estrecho.
0 K 12
#15 guillersk
#1 o amenazar con que si no se abre buscarán otro negociador
0 K 10
#27 Troll_hunter
#1 parece una consecuencia al pacto en Líbano. Si Israel ataca al Líbano, Irán podrá cerrar y echar la culpa a Israel. Jugada interesante para arrinconar a Israel.
1 K 32
#16 omega7767 *
#11 Creo que ninguno ha ganado y ninguno ha perdido. Ambas partes han tenido sus consecuencias y están peor que antes de la guerra. Muertos, gastos brutales etc.

EEUU queria controlar Irán y su petroleo como ya controla Venezuela, controlar la región y debilitar a China. No lo ha conseguido y se va con una factura brutal. Ha fracasado en su objetivo

Iran ha sobrevivido. Eso por si, es un éxito
7 K 83
#26 guillersk
#16 más o menos esto

Aunque pienso que tiene más "puntos de victoria" irán, el régimen ayatolino sobrevive, con capacidades recortadas, pero aguanta.

EEUU se iría con una buena lección si hubiera alguien con cerebro
0 K 10
Tkachenko #8 Tkachenko
#7 el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego.
De comprensión lectora, justitos, no?
3 K 55
Expat_Guinea_Ecuatorial #11 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#8 Te digo muy a mi pesar que USA ha ganado facilmente, hay negociaciones en marcha y seguro que firman pronto. Yo iba largo en empresas petroleras, otra vez sera (aunque prefiero que firmen la paz)
1 K 23
Tkachenko #12 Tkachenko
#11 tienes información privilegiada, sin duda :-D
1 K 32
DocendoDiscimus #13 DocendoDiscimus
#11 Negociaciones en base a los puntos planteados por Irán, y no a los propuestos por USA, y tras tener que pasar Israel por el aro en el Líbano. Yo no veo el 'ganar' por parte de USA por ninguna parte. Irán estableció sus condiciones para el alto el fuego y se le han concedido, luego gana Irán.
4 K 55
rafaLin #24 rafaLin
#13 Lo del Líbano va a durar 5 minutos.
0 K 10
Thirsty #35 Thirsty
#8 Los iraníes se cagaron !
0 K 9
#19 Dav3n
#9 Nueva actitud?

Entiendes que esto es mientras dure el "alto el fuego" y que ese "alto el fuego" va a durar ná y menos?

Que ha ganado USA? En serio? Crees que las aseguradoras se van a arriesgar a firmar para que la mayoría de barcos cruce?

Lo vamos a ver en breve, igual que nuevos ataques de Usrael.

Da un poco de vergüenza leer a gente como tú, sobre todo después de más de un mes de espectáculo.
3 K 50
Rayder #28 Rayder
"Irán no ha reabierto completamente el Estrecho de Ormuz.

Abbas Araqchi declaró que, hasta que se cumpla el plazo del alto el fuego, han decidido permitir el paso de barcos por una ruta designada por ellos. Esto significa que la reapertura sigue siendo condicional y temporal.

Esta decisión se produjo tras el alto el fuego en Líbano, y parece una promesa de no reabrir completamente el estrecho hasta que cesen los ataques contra Líbano. Esto no supone el retorno del Estrecho de Ormuz a su estado anterior a la guerra, sino más bien una reafirmación del control iraní.

Trump también se refirió al "Estrecho de Irán" en lugar del "Estrecho de Ormuz"; ahora, Irán es el verdadero propietario del Estrecho de Ormuz."
1 K 35
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial *
USA ha ganado, no pense que fuera a ser tan facil
4 K 27
Tkachenko #3 Tkachenko *
#2 en los términos dictados por Irán, pero sí, "ha ganado" xD
4 K 62
Expat_Guinea_Ecuatorial #7 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 Claro, USA se va a llevar sus bases de alli, va a haber peajes en el estrecho, van a poder continuar con su programa de enriquecimiento de Uranio y todo eso, verdad?
0 K 10
JoseRvValjean #29 JoseRvValjean
#7 Ormuz estaba abierto hasta que el hijoputa más grande que ha dado este siglo XXI empezó una guerra que ha perdido, porque ha perdido, Irán no renuncia a una mierda, los ayatolás siguen en el mismo sitio, muere uno ponen otro......etc
0 K 15
Barney_77 #6 Barney_77
#2 Ganar una batalla no tiene nada que ver con ganar la guerra y EEUU ha perdido. Lo que lleva haciendo desde Trump II ha hecho que su caída se acrecente.
0 K 11
Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial
#6 Puede ser, los clerigos siguen en el poder pero tambien siguen los bolivarianos en Venezuela y ahora son amiguitos. Todo depende de la nueva "actitud" que mantengan. Ya se vera
0 K 10
#31 Onaj
Trump ha parado la guerra Líbano-Israel y ha pacificado Irán.

No sé qué más necesita para que le den el premio nobel de la paz.  media
0 K 12
Moderdonia #14 Moderdonia
Si alguien me hubiera dicho que en 2026 veríamos a Irán publicando videos generados por IA de Jesús dándole una paliza a Trump, habría pensado que le echaron droja en el colacao.
0 K 11
#25 Carapedo
A ver lo que tarda Israel en volver a bombardear el Líbano. Que esto de un alto el fuego no le va demasiado bien a Bibi.
0 K 10
#30 albx
#25 La apertura del estrecho condicionada a el alto el fuego en Líbano, es un mensaje a Netanyahu. Si inicia los ataques de nuevo lo cerrarán y culparán a Israel.
1 K 30
Niltsiar #4 Niltsiar
Ahora a ver si lo abre el subnormal naranja y ya estaría consumado el ridículo planetario de las derechas.
0 K 9
Spirito #17 Spirito
¿Ahora es cuando baja el precio del gasoil?
0 K 9
#23 Carapedo
#17 Espera sentado por si acaso.
0 K 10

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