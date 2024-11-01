Ministro de Relaciones Exteriores de Irán: el paso para todos los buques comerciales a través de Ormuz está completamente abierto

Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, anunció el viernes que, en línea con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego.
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#19 Usrael= el USIS
Huy pobre Israel, solo ha estado un mes dando bombazos a placer en Irán y combatiendo hezboleños.
¿ Eso es bajarse del burro?
Porque todavía puede ser peor humillación de lo que parece a simple vista
EEUU queria controlar Irán y su petroleo como ya controla Venezuela, controlar la región y debilitar a China. No lo ha conseguido y se va con una factura brutal. Ha fracasado en su objetivo
Iran ha sobrevivido. Eso por si, es un éxito
Aunque pienso que tiene más "puntos de victoria" irán, el régimen ayatolino sobrevive, con capacidades recortadas, pero aguanta.
EEUU se iría con una buena lección si hubiera alguien con cerebro
De comprensión lectora, justitos, no?
Entiendes que esto es mientras dure el "alto el fuego" y que ese "alto el fuego" va a durar ná y menos?
Que ha ganado USA? En serio? Crees que las aseguradoras se van a arriesgar a firmar para que la mayoría de barcos cruce?
Lo vamos a ver en breve, igual que nuevos ataques de Usrael.
Da un poco de vergüenza leer a gente como tú, sobre todo después de más de un mes de espectáculo.
Abbas Araqchi declaró que, hasta que se cumpla el plazo del alto el fuego, han decidido permitir el paso de barcos por una ruta designada por ellos. Esto significa que la reapertura sigue siendo condicional y temporal.
Esta decisión se produjo tras el alto el fuego en Líbano, y parece una promesa de no reabrir completamente el estrecho hasta que cesen los ataques contra Líbano. Esto no supone el retorno del Estrecho de Ormuz a su estado anterior a la guerra, sino más bien una reafirmación del control iraní.
Trump también se refirió al "Estrecho de Irán" en lugar del "Estrecho de Ormuz"; ahora, Irán es el verdadero propietario del Estrecho de Ormuz."
No sé qué más necesita para que le den el premio nobel de la paz.