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Ministro de Exteriores chino insta a Irán a restaurar la navegación normal en el Estrecho de Ormuz

Ministro de Exteriores chino insta a Irán a restaurar la navegación normal en el Estrecho de Ormuz

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, llamó por teléfono este miércoles a su homólogo iraní, Abbas Araghchi, para instarlo a restaurar la "navegación normal" en el Estrecho de Ormuz, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de China. La llamada se produce cuando el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán y acordado el 8 de abril, está próximo a vencer alrededor del 21 de abril sin que se haya alcanzado un acuerdo permanente.

| etiquetas: china , irán , wang yi , abbas araghchi , ormuz , bloqueo
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5 comentarios
6 1 0 K 77 actualidad
#1 Aas59
Pues a lo que les manden.
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ElBeaver #3 ElBeaver
El gobierno chino se está poniendo nervioso y podría tomar medidas más serias contra Irán. Creo que este ya es el primer aviso público; no dudo que ya estén intentando presionar por la vía diplomática. Sin duda enviarán barcos si Irán se pone desafiante, pues no creo que a los chinos les tiemble el pulso.
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#4 Tensk
#3 Lo último no lo acabo de ver, meter barcos cuando además están los yankees allí... puede ser un carajal de cuidado.

Creo que les resulta más convincente recortarle el apoyo económico/logístico a Irán.
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#5 perej *
#3 china es hoy indispensable para Iran. Ellos les han facilitado medios técnicos para defenderse.
Pero Iran libra una guerra de supervivencia, tampoco puede quedarse de brazos cruzados. Para hacerlos parar, hay que ofrecerles una salida.
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#2 Cuchifrito
Cualquiera le dice que no...  media
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