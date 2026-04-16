Ministro de Exteriores chino insta a Irán a restaurar la navegación normal en el Estrecho de Ormuz

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, llamó por teléfono este miércoles a su homólogo iraní, Abbas Araghchi, para instarlo a restaurar la "navegación normal" en el Estrecho de Ormuz, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de China. La llamada se produce cuando el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán y acordado el 8 de abril, está próximo a vencer alrededor del 21 de abril sin que se haya alcanzado un acuerdo permanente.