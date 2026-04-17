Trump dice que el estrecho de Ormuz está abierto, pero que el bloqueo a los barcos que vayan a puertos iraníes sigue vigente (eng)

Tras el anuncio de Irán de la apertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, Trump ha respondido en varios mensajes. Ha agradecido a Irán que finalmente abra el estrecho al los barcos petroleros, y ha añadido que el paso de barcos que vayan a puertos iraníes sigue restringido y no será permitido hasta que Irán acepte un acuerdo final, algo que espera que ocurra pronto.

| etiquetas: irán , eeuu , usa , ormuz , trump , petroleo
4 1 1 K 26 actualidad
Lenari #1 Lenari
En resumen, que ahora Trump es quien está cerrando el estrecho al petróleo iraní xD xD xD
RoterHahn #12 RoterHahn
#1
Pues me da que el paso de buques seguira activo hasta que Irán diga otra vez nones.
Tkachenko #13 Tkachenko
#0 intenté avisarte, pero como me tienes ignorado, te ha caído un negativo :foreveralone:
javierchiclana #11 javierchiclana *
#10 Eso no es bloqueo del estrecho que incumbe a distintos países sino bloqueo a los puertos de un país: Irán. La misma situación que hace 4 días y ha pasado por portada.
Lenari #5 Lenari
#2 Pues teniendo en cuenta que Trump respondió hace dos horas a la apertura del estrecho por parte de Irán, tiene mérito que lo publicasen hace 3 días. Ni la bruja Lola, oye :shit:
javierchiclana #9 javierchiclana
#5 Es que los usanos llevan diciendo lo mismo 4 dias. Que ellos están bloqueando sólo los puertos iraníes. Este envío no es ninguna novedad.
Lenari #10 Lenari
#9 Ya, pero es que esto lo acaba de decir hacer un par de horas, después de que Irán anunciase que el estrecho estaba totalmente abierto. Trump ha respondido que el bloqueo sigue en pié.

Es decir, que el estrecho está abierto... para Arabia Saudí. Para Irán sigue cerrado.
BastardWolf #6 BastardWolf *
-El estrecho esta abierto pero os bombardeo porque me da la gana
-La he liado y cerrais el estrecho. Sois unos monstruos
-Abrid el estrecho, malditos cabrones o mil nukes convertiran en polvo a toda vuestra raza
-No, lo importante no es que vsotros teneis cerrado el estrecho, esque ahora soy yo el que lo bloquea
-Que lo habeis abierto? Que mas da, no os habéis enterado que era yo el que lo tenia controlado?
...

Sin nadie al volante!!
#7 Grahml *
#6 Veo que de aquí a poco tendremos más lavadoras de portaviones americanos acacharradas.

Probablemente con soldados heridos por medio.
BastardWolf #8 BastardWolf
#7 yo siempre tengo bajas de algun tipo cuando pongo la lavadora o cuelgo la ropa
#3 omega7767
Israel/EEUU se pasa los tratados de paz de por el sobaco. No son de fiar.
kukusu #4 kukusu *
vaya, que lumbreras, no me imagino que podría decidir ahora Iran.. :palm:
