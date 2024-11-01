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En qué consiste el bloqueo naval impuesto por Trump a Irán en el estrecho de Ormuz que entró en vigor este lunes

En qué consiste el bloqueo naval impuesto por Trump a Irán en el estrecho de Ormuz que entró en vigor este lunes

El ejército estadounidense comenzó a aplicar este lunes un bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra o sale de los puertos iraníes. Según EE.UU., se permitirá el paso por el estrecho de Ormuz —una vía marítima crucial que Irán cerró de hecho en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes— a los buques que lleguen o partan de otros lugares. Esto se produce después de que los negociadores de Washington y Teherán no lograran el fin de semana alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, que comenzó el 28 de febrero.

| etiquetas: trump , ormuz , bloqueo
10 0 0 K 114 politica
8 comentarios
10 0 0 K 114 politica
Sinfonico #2 Sinfonico
Huida hacia delante sin fin....amenaza, luego prorroga, luego amenaza, luego llora...
Le van a durar poquito los barcos ahí...no creo que duren ni días
2 K 34
#1 rystan
Esto es una patochada sin sentido. Sólo empeora las cosas. Trump no tiene ninguna salida posible, por lo que tendrá que acabar aceptando todas las condiciones que Iran quiera, con la correspondiente humillación.

Este bloqueo del bloqueo lo que hace es que Iran tenga aún más libertad para contar la historia que quiera.

De cara a las midterms, empeorar las cosas o simplemente alargarlas, creo que va en su contra.
2 K 27
Guanarteme #4 Guanarteme
#1 Las condiciones de Irán son completamente inasumibles para los Estados Unidos: "que Israel deje de hacer el Israel".
0 K 13
#7 rystan
#4 No va por ahí. Son otras condiciones. Iran quiere destruir el petrodólar.
1 K 20
Guanarteme #8 Guanarteme
#7 Sí, esa es una de ellas (por eso se metieron contra Venezuela), pero también quieren fuera de Asia Occidental las zarpas de los angloyankis y la principal base de estos en la zona es Israel.
0 K 13
Mltfrtk #5 Mltfrtk
Consiste en un 50% de amenazas, saqueo y asesinato y otro 50% de hacer el ridículo internacional.
1 K 25
Kantinero #3 Kantinero
A ver que yo ando perdido, no era Iran el que tenía bloqueado el estrecho y por eso se enojaba TrumPP?
1 K 21
Laro__ #6 Laro__
Como piratería no le pronostico yo mucho éxito... a no ser que amarren a cuatro superpetroleros a cada borda de sus destructores y los lleven remolcados a Mar a Lago.
0 K 13

menéame