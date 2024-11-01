En qué consiste el bloqueo naval impuesto por Trump a Irán en el estrecho de Ormuz que entró en vigor este lunes

El ejército estadounidense comenzó a aplicar este lunes un bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra o sale de los puertos iraníes. Según EE.UU., se permitirá el paso por el estrecho de Ormuz —una vía marítima crucial que Irán cerró de hecho en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes— a los buques que lleguen o partan de otros lugares. Esto se produce después de que los negociadores de Washington y Teherán no lograran el fin de semana alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, que comenzó el 28 de febrero.
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Le van a durar poquito los barcos ahí...no creo que duren ni días
Este bloqueo del bloqueo lo que hace es que Iran tenga aún más libertad para contar la historia que quiera.
De cara a las midterms, empeorar las cosas o simplemente alargarlas, creo que va en su contra.