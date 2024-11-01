En qué consiste el bloqueo naval impuesto por Trump a Irán en el estrecho de Ormuz que entró en vigor este lunes

El ejército estadounidense comenzó a aplicar este lunes un bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra o sale de los puertos iraníes. Según EE.UU., se permitirá el paso por el estrecho de Ormuz —una vía marítima crucial que Irán cerró de hecho en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes— a los buques que lleguen o partan de otros lugares. Esto se produce después de que los negociadores de Washington y Teherán no lograran el fin de semana alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, que comenzó el 28 de febrero.