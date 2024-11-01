edición general
17 meneos
59 clics
La ministra de Groenlandia se emociona al describir la «intensa presión» de las amenazas de Trump de apoderarse del territorio [ENG]

La ministra de Groenlandia se emociona al describir la «intensa presión» de las amenazas de Trump de apoderarse del territorio [ENG]

La ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia se emocionó al describir la «intensa presión» que suponen las amenazas de Donald Trump de apoderarse del territorio. Vivian Motzfeldt y el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, se reunieron el miércoles en la Casa Blanca con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en unas conversaciones que terminaron con un «desacuerdo fundamental».

| etiquetas: ministra , groenlandia , trump , presión
14 3 0 K 324 actualidad
6 comentarios
14 3 0 K 324 actualidad
#2 Grahml
Pues en cuanto vean esto los tarados de Trump, Vance, Miller y escoria del estilo, inmediatamente les tenemos invadiendo Groenlandia y riéndose de la señora.

Conociendo a estos monstruos, eso por descontado.
3 K 60
Gry #3 Gry
#2 Si no se deciden pronto van a perder la ventana para poder tomar el control de Groenlandia de forma "limpia".

Cada día que pasa aumentan las posibilidades de que esto derive en una guerra entre los EEUU y la UE si optan por una invasión.
0 K 18
Harkon #4 Harkon *
Pueden probar a seguir comiendole los huevos a su jefe de la OTAN a ver si no los invaden (spoiler: los va invadir), o de una vez que pidan de viva voz al resto de países meterles sanciones, bloqueos, salirse de la OTAN aliarse con China y hacerle frente de una vez al puto imperialista de mierda
0 K 15
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Quizá va siendo hora de imponer sanciones a los gringos, y empezar a mirar hacia oriente...
0 K 11
#5 Kuruñes3.0
Que lecion de dignidad dan esta y el viejo de la pipa, vergüenza sobre la hormonada vaca americana.
0 K 7
#6 Kuruñes3.0 *
Tal y como se e los chupas tu a PI y a los RuzoChinos igual es que funciona, y les cae algo de dog chow.
Protección no les va a caer, bien de ve de qué le valió al bigotudo de Banania su proteccion RuZa. El apoyo Brick, bhuuu
movió más soldados ya por Groenlanida Alemania que tus amigos por Venezuela xD
0 K 7

menéame