La ministra de Groenlandia se emociona al describir la «intensa presión» de las amenazas de Trump de apoderarse del territorio [ENG]

La ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia se emocionó al describir la «intensa presión» que suponen las amenazas de Donald Trump de apoderarse del territorio. Vivian Motzfeldt y el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, se reunieron el miércoles en la Casa Blanca con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en unas conversaciones que terminaron con un «desacuerdo fundamental».
