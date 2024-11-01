Milei y los cuerpos celestes (Roger Senserrich)

Al presidente de Estados Unidos le cae bien Javier Milei, al que ve como un chiflado iconoclasta neoreaccionario aliado, y quiere ayudarle. Así que ha pedido a su secretario del tesoro, Scott Bessent, que haga algo para ayudarle. Resulta que, casualidades de la vida, muchos conocidos de Bessent habían invertido muchísimo dinero en Argentina, así que rescatar (otra vez) a esa inagotable fuente de ejemplos de pifias económicas tampoco le ha parecido mal.