Milei y los cuerpos celestes (Roger Senserrich)

Al presidente de Estados Unidos le cae bien Javier Milei, al que ve como un chiflado iconoclasta neoreaccionario aliado, y quiere ayudarle. Así que ha pedido a su secretario del tesoro, Scott Bessent, que haga algo para ayudarle. Resulta que, casualidades de la vida, muchos conocidos de Bessent habían invertido muchísimo dinero en Argentina, así que rescatar (otra vez) a esa inagotable fuente de ejemplos de pifias económicas tampoco le ha parecido mal.
Naturalmente, no pasará nada ya que para poder procesar al presidente hace falta destituirlo mediante impeachment, y eso requiere de 20 republicanos dispuestos a ello
Claro que no pasara nada
Gracias al Tribunal Supremo, el presidente goza de inmunidad legal, de tal manera que incluso las actividades delictivas que cometa no podrían ser perseguidas si entran dentro de lo que se puede considerar el perímetro exterior de sus funciones ejecutivas.
Por supuesto, eso del "perímetro exterior de sus funciones ejecutivas" es particularmente etéreo. Hipotéticamente hablando, aceptar… » ver todo el comentario
En la últimas que ganó Milei.. MASSA presentó un plan económico económico qué suponia un trato Con China.
Eso es ingerencia extranjera???. Eso es presentar tu plan económico, fin.
Yo no.
No. Eeuu ha aupado a Milei en la Argentina con propositos geopoliticos y para que haga lo que ellos manden. Con el objetivo de quedarse con el pais y sus recursos si ya no los tienen en su mayoria. Y controlar el paso del pacifico al atlantico por el sur (para que no lo pueda controlar china o antiguamente la union sovietica)
Y seguramente lleven tramando desde los 70 o antes en un plan a muy largo plazo