Memorias De Pez abandona a Milei y finge que nunca lo apoyó

El Youtuber Memorias de Pez abandona el barco de Milei ahora que las cosas se les han puesto muy feas... y finge no haberlo apoyado nunca, cuando fue un fan acérrimo.

ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos
Rectificar es de sabios, aunque sea por vergüenza.
YoSoyTuPadre #11 YoSoyTuPadre
#4 Y de cobardes cambiar de opinión según cambia el viento
#1 Katos
Yo lo que no entiendo es como Milei no sigue el consejo del youtuber y sigue imprimiendo dinero...

Deuda insostenible, inflación descontrolada. Ahh pero que es justo lo que llevo a Argentina, a la situación actual desde hace décadas.
Ludovicio #3 Ludovicio
#1 No he visto a ningún youtuber pedir eso.
No te digo que no pero yo no lo he visto.

¿Podrías enlazar algún ejemplo?

Vamos, no he terminado de ver el video pero, si dice tal cosa, dime en que segundo.
plutanasio #7 plutanasio *
#3 x.com/PedroOtamendi/status/1337715887038672897

Un estado como puede crear dinero de la nada, podría contratar a todo el mundo que pudiera y quisiera trabajar

xD xD xD xD
Ludovicio #8 Ludovicio
#7 Bien bien. Has encontrado UNO.
Actualmente se hace para alimentar a la empresa privada y ahí nadie se queja.

No es que me parezca bien.
plutanasio #9 plutanasio
#8 Se imprime dinero principalmente para pagar la deuda, esa rueda que cada vez se hace más grande. Mira a los yanquis, por ejemplo. Y eso genera inflación, pero se lo pueden permitir muy pocos países, como los yuesei
Ludovicio #12 Ludovicio
#9 De lo que parece que mucha gente no es consciente es de que el sistema capitalista no es sostenible sin esa inflación.

El sistema capitalista necesita imprimir billetes de forma constante para evitar quebrar o, mas bien, para retrasar esa crisis.
plutanasio #13 plutanasio
#12 Tienes razón, eso era lo que decía Keynes, básicamente.
SVSRTZ #6 SVSRTZ
#1 Justamente creando dinero es lo que lleva haciendo Milei desde que llego a la presidencia.  media
mahuer #2 mahuer
Hace honor a su nombre. Se olvida rápido de las cosas.
carakola #14 carakola
Menudo elemento memorias de pez. Además de mileista, otanejo. Difundía el bulo de las lavadoras rusas: www.youtube.com/watch?v=Kanf9-2JJac
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
Nunca hemos estado en guerra con Eurasia
#5 poxemita
Garzón segundón, piensa en que memorias de pez opina del caso de la Argentina de Milei como tú puedes pensar de la Rumanía de Ceausescu, que el modelo económico es cojonudo, pero es una mala implementación del mismo.
