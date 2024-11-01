·
14
meneos
29
clics
Medina Azahara anuncia el último concierto de su historia
Tendrá lugar el 21 de noviembre de 2026 en el Palacio Vistalegre de Madrid
|
etiquetas
:
grupo medina azahara
,
último concierto
,
despedida
compartir
#2
reithor
*
Si aún son unos chavales...necesitan respirar
2
K
22
#4
Tensk
#2
Todo tiene su fin.
0
K
11
#1
Donal_Trom
Eso dicen todos
1
K
17
#3
encurtido
#1
Tienen ya una edad, no es como los reguetoneros que hacen gira de despedida y a los 2 años están otra vez.
Por otra parte, este Verano quizá por coincidencias pero me han dado la impresión de estar en todas partes. En los 2 pueblos donde veraneo para ver a la familia, en donde van mis compañeros de trabajo, al lado de donde vivo.
1
K
21
#6
Khanbaliq
#1
El cantante está mal de salud, de ahí que lo hagan.
Solo tienes que encontrartelo alguna vez, está regulero.
0
K
7
#5
g3_g3
*
Siento que ya llega la hora
Que dentro de un momento
Te alejarás al fin
0
K
11
#7
pablicius
Never forget cuando Barón Rojo anunció su gira de despedida, con un monumental concierto final en el wizink center de Madrid el 30 de diciembre de 2020, y tras el anuncio llegó la pandemia, no se pudo hacer nada de lo planeado, los planes fueron cambiando, hubo gira por Sudamérica... y al final resulta que siguen activos a día de hoy. Este fin de semana tocan en un pueblo de Murcia.
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
