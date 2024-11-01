edición general
Medina Azahara anuncia el último concierto de su historia

Tendrá lugar el 21 de noviembre de 2026 en el Palacio Vistalegre de Madrid

reithor
Si aún son unos chavales...necesitan respirar
#4 Tensk
#2 Todo tiene su fin.
Donal_Trom
Eso dicen todos
#3 encurtido
#1 Tienen ya una edad, no es como los reguetoneros que hacen gira de despedida y a los 2 años están otra vez.

Por otra parte, este Verano quizá por coincidencias pero me han dado la impresión de estar en todas partes. En los 2 pueblos donde veraneo para ver a la familia, en donde van mis compañeros de trabajo, al lado de donde vivo.
#6 Khanbaliq
#1 El cantante está mal de salud, de ahí que lo hagan.

Solo tienes que encontrartelo alguna vez, está regulero.
g3_g3
Siento que ya llega la hora
Que dentro de un momento
Te alejarás al fin
pablicius
Never forget cuando Barón Rojo anunció su gira de despedida, con un monumental concierto final en el wizink center de Madrid el 30 de diciembre de 2020, y tras el anuncio llegó la pandemia, no se pudo hacer nada de lo planeado, los planes fueron cambiando, hubo gira por Sudamérica... y al final resulta que siguen activos a día de hoy. Este fin de semana tocan en un pueblo de Murcia.
