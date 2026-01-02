·
La mayoría de jóvenes culpa a los mayores de "apropiarse de su futuro" y asume que no cobrarán pensiones
¿Los boomers son la primera generación que está viviendo mejor que sus padres y también que sus propios hijos? El debate sobre si la situación económica de quienes tienen...
#3
Harkon
Y es así como tienes a cientos de miles de jóvenes votando a la ultraderecha, porque si ellos están convencidos de que no van a cobrar pensiones (lo cual es falso y nos lo llevan vendiendo desde los años 80 y nos lo vendían para ya mismo de aquella), pues entonces votarán para acabar con ese sistema y para recortar pensiones.
7
K
94
#11
chavi
#3
Bueno, si ganan ellos no será tan falso.
1
K
23
#43
yokitolakaka
#3
pues dirás lo que quieras, pero si han tenido que subir a los 67 (no veo que el PSOE y demás lo hayan bajado) en 20 años que? Con 75?
Ya de momento han ganado 2 años de no pagar... Y nos han quitado 2 años de vida
0
K
6
#5
Cometeunzullo
Que dejen las RRSS y salgan a quemar las calles, seguramente consigan algo.
5
K
64
#39
okeil
Las pensiones son el mayor contrato social de un país, si no hay pensiones no existe el estado. De una forma u otra, si cotizas para una pensión, tendrás una pensión, de dónde sale el dinero para pagarte te da lo mismo, es un derecho adquirido. Y encima es que el sistema en España no está en peligro, salvo que se destruya el 90% del empleo. Los puestos de trabajo no desaparecen con la jubilación, las empresas siguen funcionando y los puestos se cubren con jóvenes.
El fracaso del sistema sólo…
» ver todo el comentario
0
K
10
#14
Alakrán_
Burdo intento de deshumanizar a parte de la población, para que la culpa de la mala distribución de riqueza sea de los viejos, no de los ricos, ni los políticos, empresarios. La culpa es tus miserias son los viejos.
Los boomers
2
K
33
#2
vicus.
Menos culpar a vuestros padres y más doblar el lomo, desagradecidos.
2
K
33
#6
petal
#2
doblar el lomo para pagar pensiones a otros ?
0
K
15
#10
chavi
#6
Mejor deja tu trabajo a otro mas interesado que tú, que los hay
0
K
12
#16
petal
#10
ya lo he dejado, aunque sigo cobrando. Soy funcionaria
0
K
15
#23
chavi
#16
Pues como no estés jubilada ten cuidado que no te pillen ...
0
K
12
#27
petal
#23
lo del hermanito de pedro es sólo la punta del iceberg
0
K
15
#40
Battlestar
#23
Diferenciar a un funcionario que trabaja de uno que no es extremadamente complejo.
0
K
10
#34
maspipinobreve
#16
Déjame tus datos por mensaje privado, me encantas.
0
K
5
#35
petal
#34
quieres que te enchufe en la administración pública?
0
K
15
#20
Uda
#6
mi pensión m la pagó yo con mi trabajo. No soy responsable de lo que haga el gobierno con mis cotizaciones
0
K
10
#22
petal
*
#20
falso. Con tu pensión no tienes ni para pipas.
0
K
15
#24
chavi
#20
Exacto. Y a no ser que los españoles elijan a quienes quieren acabar con ellas, la cobrarás cuando llegue el momento
0
K
12
#25
sotillo
#6
Para empezar a pagar todo lo que disfrutáis sin trabajar, que seguro que tus padres con cincuenta años ya tienen más de treinta cotizados y todavía estáis esperando a quedaros con todo lo que tienen
0
K
10
#28
vicus.
#6
Pero tú en que mundo vives?
0
K
13
#31
petal
#28
en el mundo de los que cobran sin dar un palo al agua
0
K
15
#33
vicus.
#31
El que tú votas, al Santivago que se descojona de vosotros viviendo a vuestra cuenta.
0
K
13
#32
maspipinobreve
#6
La tuya, hostias.
0
K
5
#17
MacMagic
*
#2
Ya lo hago y tengo que aportar el 10% a la Generalitat de Cataluña por la compra de mi casa, lo lógico.
Entiendo que tú no veas el problema desde tu burbuja, pero hay mucha gente que está atascada sin poder avanzar sobreviviendo y cuando no tienes nada, es cuando empiezas a coquetear con ideas extremas.
Y muchas de las cosas que ha propuesto el gobierno más progresista de la historia mundial han sido parches o, directamente, nada.
0
K
10
#30
vicus.
#17
Claro y esto se arregla con más neoliberaliwmo votando a la d rechusma quironesa..
0
K
13
#19
Jointhouse_Blues
Os recuerdo que alentar al enfrentamiento entre distas generaciones también forma parte de la guerra cultural contra la población. Mientras unos llaman vagos a otros, otros culpan de su precariedad a unos. Y mientras tanto, los pocos se enriquecen.
Haced el favor de no entrar al trapo.
1
K
23
#4
Golan_Trevize
La culpa de los mayores, claro. No de una manada de políticos cortoplacistas que son incapaces de resolver ningunos de los problemas de la ciudadanía, sino que aún se dedican a crear más. Claro que sí hombre.
1
K
23
#12
Aguarrás
#4
Buscan enfrentar al pueblo entre si, eso salta a la vista.
Pero esto es recochineo, porque han sido los "viejos" los que en su mayoría han sostenido a la derechona.
4
K
57
#38
Torrezzno
Este meneo es el ejemplo perfecto de porque Vox vuela. Si la gente de izquierdas son los primeros que van con los mantras cuñados de "trabaja más" etc que esperáis?
La realidad es que mis padres pagaron la casa (la primera) en cinco años, luego la segunda y tercera teniendo un sueldo modesto los dos. Eso es imposible hoy día. Pedís que se esfuercen más pero para que? Para cobrar 1500 euros (salario mas común) mientras una casa te cuesta 300k?
Es lógico que duden del estado y de las generaciones anteriores. Les vendieron una mentira y encima quieren que les voten
0
K
19
#42
Jjota
#38
pues entonces a ti te da igual la pensión, con las casas que tiene tus padres ya tienes jubilación anticipado, cuando te llegue turno renuncias y ya está, solucionado.
0
K
7
#9
cfsr86
Yo he visto a mis padres partirse literalmente el lomo, les niego la pensión, estamos gilipollas?
1
K
18
#18
Pertinax
*
Estoy por conocer a un joven, tan solo uno, que esté preocupado por su futura pensión. Para ellos es como explicar cuándo el sol se convertirá en una enana blanca
0
K
18
#41
El_Ogro_Ñes
#18
Cuando se te va medio sueldo en alquiler y el gobierno te mete medio millón de extranjeros al año construyendo una mierda de vivienda pública, pues sí los problemas de dentro de 35 años quedan en un segundo plano.
1
K
27
#37
Tunguska08Chelyabinsk13
*
Los mayores...? los políticos. Y si no esperan tener pensión, es decir, si no esperan tener un estado del bienestar, más propensos serán a dejar que se desmantele.
0
K
16
#1
petal
De su futuro y de su dinero.
0
K
15
#21
sotillo
#1
Cría cuervos y te sacarán los ojos, o ninis que viven de sus padres y quieren ser como Abascal, madrugar lo justo, no dar ni palo y vivir de los impuestos
0
K
10
#26
maspipinobreve
*
#1
Se jodan los mierdosos acojonaos. A ver si se creen que hemos vivido haciendo surf, los gilipollas.
1
K
16
#29
petal
#26
se niegan a currar. Prefieren estar todos el día jugando a la play
0
K
15
#8
chavi
La mayoria de jóvenes entonces está trabajando activamente para no tener pension en el futuro...
0
K
12
#13
jonolulu
Culpar al explotador que se queda buena parte de lo que produces o al casero que sangra el resto, no se contempla
0
K
12
#44
Battlestar
Me he perdido, acusan a sus padres de apropiarse de un futuro que no ha llegado y que no cobrarán pensiones para las que aun no han cotizado. El como han vivido hasta ahora y como viven ahora ya...
A veces no sé si esto es de verdad cosas que se dicen o si el que lo escribe directamente se lo inventa para tener articulo, porque no tiene ni pies ni cabeza. "No, yo estoy muy preocupado porque no tengo curro o tengo y me pagan una mierda, vivo con mis padres porque no puedo independizarme, y me preocupa que cuando sea mayor no me paguen la pensión, porque mis padres que me mantienen ahora mismo la han cagado".
De verdad hay jovenes que piensen y digan eso? Dónde?
0
K
10
#15
Olepoint
A ver, nenes, las pensiones se cobran con la riqueza creada, mirad quiénes acumulan ingentes cantidades de riqueza y sacad conclusiones... 1 + 1 = 2
0
K
8
#7
Falk
Pues tienen razón. Sobre todo por la acaparación de inmuebles.
0
K
7
#45
Jjota
Llevo esuchando el mantra de la jubilación años, hasta que no la revienten no van a parar, si con eso hay que decir que la culpa es de los jóvenes que son unos vagos, se dice, si hay que decir que la peña mayor es basura se hace, pero sin culpar a los que realmente quieren quedarsa las pensiones. Que se peleen yo ya recogeré las migajas.
Voy a decir mi coñuñadismo particular que pagen más a todo el mundo y se soluciona el problema en un segundo, la gente cobra más, pagan más impuestos y las pensiones se pagan en un plis. Ahora ya podéis decir que no se puede que el país se va a la mierda.
0
K
7
#36
Poligrafo
Que nooooo que han de esforzarse mas e invertir mejor siguiendo los consejos de algun criptobro de turno.
0
K
6
