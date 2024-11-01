Mascotas abandonadas mientras la gente huía de Dubai en medio de la crisis en Oriente Medio [Eng]

En medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio, las personas que huyen de los Emiratos Árabes Unidos están abandonando a sus mascotas. Los equipos de rescate dicen que el pánico está aumentando en Dubai, dejando a los refugios abrumados, con mascotas arrojadas afuera o abandonadas en las calles.
Yo una duda que tengo, en caso de que quiera usar mi fortuna de jeque por esos lares, realmente hay permisividad para occidentales? Me puedo dronjar fácilmente, fumarme un canuto por ahí, rayuca por allá, etc?
Que no te llegue como para tener un jet privado no es que tengas que apuntarte al paro al volver de Dubai.
Por supuesto en la burguesía (y no digo ya en la aristocracia) siempre considerarán a un nuevo rico, un sujeto inferior, pero que la clase obrera quiera igualarlos a sus penurias, no lo compro.
Por cierto, esto pondría de manifiesto un problema y es que viajar con animales no es fácil. Incluso cuando tienen todo en regla (que no es poco papel).
Un familiar muy cercano se mudó a vivir a Australia y lo más caro de la mudanza internacional era el gato, que además al llegar allí tuvo que estar en cuarentena bastante, por supuesto todo pagado por el propietario y arriesgándose a que palmase en uno de los aviones en bodega o que en las pruebas al salir de la cuarentena no les dejaran salir.
Unos 3000-4000€ creo que era, así de memoria, hace unos años ya.
Yo a los únicos que veo volar fácil son a los animales de servicio (normalmente perros de ciego, etc) y a los "emotional support" (que esa es otra historia aparte...
Cc. #15
PD: El transportín para cabina tiene que ser blando y caber debajo del asiento delantero.
Mi mejor opción es ir a Barcelona y desde allí coger el ferry a Civitavecchia. Viajas con la perra en el camarote. Para una mudanza, además, es ideal porque así te puedes llevar el coche sin tener que conducir 2000 km.
Hay países que dejan entrar a los animales solo con resultados de pruebas de laboratorio recientes (de seis meses para acá). Y hay pruebas que, aún en caso de que todo vaya bien, no tardan menos de un mes...
Así que, sí, salir huyendo con tu perro puede resultar un gran problema dependiendo de a dónde vayas.
