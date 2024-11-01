edición general
Mascotas abandonadas mientras la gente huía de Dubai en medio de la crisis en Oriente Medio [Eng]

Mascotas abandonadas mientras la gente huía de Dubai en medio de la crisis en Oriente Medio [Eng]

En medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio, las personas que huyen de los Emiratos Árabes Unidos están abandonando a sus mascotas. Los equipos de rescate dicen que el pánico está aumentando en Dubai, dejando a los refugios abrumados, con mascotas arrojadas afuera o abandonadas en las calles.

efectogamonal
Los mismos animalitos de los que tanto presumian los influencers en las rrss, les dejan tirados a su suerte para ser repatriados hacia España, pais del que reniegan y no pagan impuestos.

Peazo paradoja, eh? {0x1f525}
ur_quan_master
A los pijos expat les vas a pedir tu que se preocupen de sus animales.
#1 Un porcentaje de la gente que consume mascotas es así.
#28 Toni_Ivars
#2 "consumir mascotas". Esa simple expresión ya me da escalofríos. :-S
Pobres bichos...
#5 capitan.meneito
#1 al llegar al aeropuerto,
-¿Dónde está el perrete?
+En Dubai
-Pues tira a buscarlo.
efectogamonal
#5 Han debido abandonar todo tipo de animales, exóticos también {0x1f525}
Turdus_Merula
#6 Pues abundan en redes los videos de dubai, Abu Dhabi y similares con gente paseando leones (entre otras "mascotas") en su coche. Si han abandonado eso por las calles...
#30 Toni_Ivars
#6
- ¿donde está el cachorro de tigre?
- En Dubai
- Pues ale. Ya sabes lo que te toca.
#44 cosko
#5
-¿Dónde está el abuelo?
+En Dubai
-Pues tira a... ¡Joder, Froilan!
nemesisreptante
#1 reconozco que soy de los que se tragan muchos vídeos de animales pero cuando empiezo pensar de lo que seguramente hay detrás, incluso de los más inocentes, se me revuelve el estómago. Como pensáis que acaban todos los animalitos cuando dejan de ser adorables?
TikisMikiss
#7 Los animales nunca dejan de ser adorables. Excepto el homo sapiens.
#42 MADMax2
#7 En el colegio, instituto o universidad .
Edheo
#1 No veo paradoja
Gente sin escrúpulos, cometiendo actos sin escrúpulos
Primario, instintivo y básico en su idiosincrasia
leader
#1 Hipocresía. Paradoja no, hipocresía.
Razorworks
#1 Espero que el gobierno le pase la factura de la repatriación a todos los que no estuviesen de turismo (es decir, que viviesen allí). Es lo menos. Pero mucho me temo que el gobierno será demasiado bueno...
#3 CrudaVerdad
Titular real: mucho rico que se creen mucha cosa, en realidad son cobardes, cagados de miedo, ascos de personas, cero honor, cero dignidad, que abandonan a sus seres queridos al primer problema.
efectogamonal
#3 Es que toda esa gente NO es rica, son clase obrera con complejo de Duquesa de Alba, la sutil diferencia es que, si fueran realmente burgueses, se habrían vuelto a España en un Yet privado con todos sus animales dentro, como asi lo han hecho todos los Jeques (porque aunque no lo creais, Dubai ha sido construido unica y exclusivamente para uso y disfrute de los Jeques árabes), pero como no lo son, pues la vida les ha dado un ostión de realidad, para volverlos a colocar en el lugar donde realmente pertenecen, a la cola del paro {0x1f525}
13 K 115
Chinchorro
#9 ¿Pero estos vendementiras tienen que volver aquí? ¿No se pueden quedar haciendo el payaso en otro país? :'(
3 K 38
lolo_l
#9 Tampoco hay que hablar así de esta gente maravillosa, que, dadas las circunstancias, se tirarán una larga temporada en España, donde tendrán que empezar a pagar sus impuestos. No?
efectogamonal
#14 Por supuesto, pero para ello primero tendrán que encontrar trabajo y dudo mucho que la amplia mayoría de ellos se hayan sacado tan siquiera el graduado escolar, a parte de que no creo que esten dispuestos a realizar ningún tipo de trabajo que no sea exponer su puta jeta delante una cámara {0x1f525}
borre
#24 Aires de grandeza...
#47 MADMax2
#24 Seguirán trabajando en lo mismo, los "influecers" ¿no? Así lo hacían antes de irse, solo que se fueron para ganar más (o mejor dicho, para quedarse con todos sus ingresos sin pagar impuestos o pocos)
TikisMikiss
#9 Creía que los musulmanes no eran muy de perretes.

Yo una duda que tengo, en caso de que quiera usar mi fortuna de jeque por esos lares, realmente hay permisividad para occidentales? Me puedo dronjar fácilmente, fumarme un canuto por ahí, rayuca por allá, etc?
efectogamonal
#17 Ni puta idea, supongo que allá, dado su altísimo ritmo de vida, la fariña correrá por fardos {0x1f525}
delcarglo
#17 Dependerá del número de ceros de tu cartilla, o en su defecto, tu grado de parentesco con alguna de las Familias Reales de la zona...

Froilan, ¿eres tú?
xD
#45 cosko
#9 Ese mensaje suena un poco a envidia.
Que no te llegue como para tener un jet privado no es que tengas que apuntarte al paro al volver de Dubai.
Por supuesto en la burguesía (y no digo ya en la aristocracia) siempre considerarán a un nuevo rico, un sujeto inferior, pero que la clase obrera quiera igualarlos a sus penurias, no lo compro.
Chinchorro
Es super curioso cómo este conflicto está desenmascarando a todos esos "influncerers" que se fureron a dubai buscando nosequé y no han resultado más que ser una panda de mierdas secas que no valen ni el aire que respiran.
13 K 90
kumo
Estáis como muy centrados en los influencers, cuando saliendo de allí hay gente de todo tipo. Es más, el envío ni los menciona. No sé, veo mucho prejuicio y poca información real.

Por cierto, esto pondría de manifiesto un problema y es que viajar con animales no es fácil. Incluso cuando tienen todo en regla (que no es poco papel).
#12 EISev
#11 viajar con animales es cada vez más fácil, eso sí no es barato.

Un familiar muy cercano se mudó a vivir a Australia y lo más caro de la mudanza internacional era el gato, que además al llegar allí tuvo que estar en cuarentena bastante, por supuesto todo pagado por el propietario y arriesgándose a que palmase en uno de los aviones en bodega o que en las pruebas al salir de la cuarentena no les dejaran salir.

Unos 3000-4000€ creo que era, así de memoria, hace unos años ya.
kumo
#12 Unos amigos se llevaron la perra a Japón y creo que no fue tanto, pero el tema del papeleo previo sí. Luego allí, si tienes todo y has mandado las pruebas previas, no tienes que esperar más que unas horas.

Yo a los únicos que veo volar fácil son a los animales de servicio (normalmente perros de ciego, etc) y a los "emotional support" (que esa es otra historia aparte...
maria1988
#12 Muchas aerolíneas, si el animal es pequeño, te dejan llevarlo contigo en cabina en un transportín, pero si es grande no hay opción (algunas no admiten animales en bodega). Por ejemplo, para ir de España a Italia con la perra, la mejor opción que tengo yo es coger el barco desde Barcelona. A Dubái supongo que habrá opciones, pero teniendo en cuenta que esta gente se mudó allí por la pasta, está claro que las mascotas no son su prioridad.
Cc. #15
kumo
#23 Con ITA no puedes llevar a la perra? Precisamente en lo que contaba, mis amigos hicieron el primer tramo con Alitalia hasta Fiumiccino.

PD: El transportín para cabina tiene que ser blando y caber debajo del asiento delantero.
maria1988
#26 Desde Alicante solo hay vuelos con Wizz, Vueling o Ryanair. La perra pesa 30 kg y ninguna de esas aerolíneas permite perros en bodega (y con ese peso, en cabina imposible).
Mi mejor opción es ir a Barcelona y desde allí coger el ferry a Civitavecchia. Viajas con la perra en el camarote. Para una mudanza, además, es ideal porque así te puedes llevar el coche sin tener que conducir 2000 km.
#18 Jacusse
#12 no es sólo cuestión de dinero a veces.

Hay países que dejan entrar a los animales solo con resultados de pruebas de laboratorio recientes (de seis meses para acá). Y hay pruebas que, aún en caso de que todo vaya bien, no tardan menos de un mes...

Así que, sí, salir huyendo con tu perro puede resultar un gran problema dependiendo de a dónde vayas.
SneakyDisk
¿Gente con dinero abandonando seres vivos como si fueran mercancía? Me sangras y no pincho
borre
#21 Cómo si los pobres no lo hicieran tampoco.
shake-it
¿Les prohibimos la entrada a chavales en situación de desprotección y dejamos regresar a esta escoria parásita? ¿Soy el único que se escandaliza?
maxxcan
Se puede odiar ya más a los influencers?
Cuando salió en televisión la petarda esa diciendo que Pedro Sánchez no la salvaba de Dubai y que hasta había gente que le deseaba la muerte, yo pensé que había mucha gente exagerada y yo no le deseaba la muerte para nada.

Como me entere que ha abandonado a un perrito o a un gatito, la mato yo mismo. :ffu: :ffu:
2 K 18
delcarglo
#16 Por si no lo sabes...la susodicha esperaba que la embajada la llamara...cuando se enteró...recogió cable..

Asi que también puedes reírte un poco...porque no son los lápices más afilados del estuche :-D
babuino
La noticia que estremeció a Occidente. Mascotas abandonadas en una guerra. La barbarie en su máximo.
estemenda
Cuando está en riesgo la supervivencia de la civilización humana resulta obsceno entristecerse ante un cesto de gatitos y perritos.
Bapho
Ratas que abandonan a seres vivos. Menuda gentuza.
Lerena
En Dubai están intentando hacer una «Marina d'Or», y la mayoría de extranjeros que viven ahí son influencers con el alquiler y gastos pagados y/o profesionales liberales curiosamente todos ellos bien jóvenes, guapos y muy activos en las redes sociales. Entre los extranjeros residentes no aparece ni un solo señor mayor, ni un gordo, ni un solo feo.
pinzadelaropa
Pues depende del sitio, parece ser que Dubai es mucho mas permisivo que otros pero tampoco puedes cantearte mucho, con fumarte tu canuto no tienen ningún problema pero con el alcohol no puedes pasearte por la calle bebiendo.
#41 amusgada
¿y la kafala, qué tal? porque nos informan de bichitos abandonados pero... ¿y el ama de llaves?¿el chófer?¿la mucama? ¿todos esos indocumentados de países más pobres en régimen de semiesclavitud... qué? ¿les llega la comida y eso?
#48 dasafu
Es que enseñar perros o gatos en un vídeo de YouTube o directos en Twitch, da visitas
#19 pirat
Lo no masocotistas no hacemos esas cosas.
#40 egon_
En la vida se me ocurriría abandonar a mi mascota en ningún sitio sólo porque me cuesta dinero o voy a tardar más en salir porque tengo que arreglar unos papeles.

Mis animales son mi familia.
MyNameIsEarl
Influencers..... Mi ama de txiki siempre me decía , no te dejes influenciar (siempre en sentido negativo). Y mira ahora, hasta debajo de las piedras. Quién iba a pensar que las "personas" que viven de vender utopías , les iba a pegar una ostia la realidad.
Y ahora a pedir sopitas a papá estado del que tanto reniegas.
A veces la vida es pura poesía.
Quién iba a pensar que está clase de "personas" iban a abandonar a sus "mascotas" , cuando no las necesitarán?
Ohhh, que chorprecha!!
0 K 6

