edición general
8 meneos
26 clics
En Marruecos esta vez no es una cuestión política o ideológica, es social

En Marruecos esta vez no es una cuestión política o ideológica, es social

Entrevista a Koldo Salazar, analista internacional

| etiquetas: entrevista , koldo salazar , marruecos
7 1 0 K 90 actualidad
5 comentarios
7 1 0 K 90 actualidad
RoterHahn #3 RoterHahn
¿Y si les da por republica y ateismo? :shit:
1 K 24
#1 BoosterFelix
que voten a otro rey, y a otro dios.
1 K 22
alcama #2 alcama
¿Allí no hacen manifestaciones por Palestina?
3 K -5
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Uff, tu comentario no le ha sentado bien a alguien.
La realidad escuece.
0 K 13
ingenierodepalillos #5 ingenierodepalillos
#4 Coño, es que es lo contrario a la realidad, es mentira:
www.swissinfo.ch/spa/protesta-multitudinaria-en-marruecos-en-apoyo-a-p
0 K 11

menéame