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Maria recibió 2990€ por un amigo y acabó condenada por estafa

Maria recibió 2990€ por un amigo y acabó condenada por estafa

Un día, María, vecina de Toledo de 31 años, recibió una llamada de alguien que ella consideraba un amigo. El hombre le pedía ingresar en su cuenta un dinero que le iban a transferir y después sacarlo y dárselo en efectivo. Este amigo le dijo que tenía un embargo y que le iban a quitar cualquier cantidad que entrara en sus cuentas. Ella accedió a hacerle el favor. Recibió 2.990 euros el 12 de enero de 2024 y poco después le entregó esa cantidad a su amigo en mano. Se olvidó de esa operación. Seis meses después acusada delito de estafa... Sigue#1

| etiquetas: maría , 2.990€ , condena , estafa , mula bancaria
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24 comentarios
5 0 1 K 62 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Para quien no pueda leerlo y le interese la historieta:
"Ella, que pide ser identificada sin apellidos, recuerda el día de su declaración con pavor. “Salgo de ahí, asustadísima, con un ataque de ansiedad muy mal...“, relata acompañada de sus abogados, Mari Ángeles Ten y Francisco José Montero en un despacho de Madrid. Ahí es cuando se entera de todo lo que hay detrás de esa comparecencia en el juzgado.

Esta es la reconstrucción de los hechos mediante la documentación judicial a la que ha…   » ver todo el comentario
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ElRespeto #2 ElRespeto
#1 no he entendido ABSOLUTAMENTE nada de esta historia. No tiene ningún sentido.
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Se llaman mulas. Son los puntos intermedios de recibir dinero de una estafa. El estafado transfiere la pasta a la mula y esta, descontando su comisión se la pasa al estafador.

Como tienen la primera transferencia, van a por él.
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ElRespeto #12 ElRespeto
#5 Pero es que ella le dio el dinero en mano a él, a su ex-amigo, no hay ningún estafador por medio. O eso explica la noticia. Es que está muy mal redactada.
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HeilHynkel #14 HeilHynkel
#12

¿y como sabes si la señora dice la verdad o miente? Y por otro lado, el desconocimento de la ley no te exime del delito.
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ElRespeto #16 ElRespeto
#14 Pues por eso está muy mal redactada la noticia.
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cocolisto #11 cocolisto
#2 Es fácil. Alguien te pide que te ingresa un dinero en tu cuenta por motivo X y tu se lo das en metálico. Ese dinero era de una estafa, hacienda sigue la pista hasta la cuenta de la susodicha. Creo que el relato mejor o peor lo explica y el sistema que se usa para blanquear el dinero y lo que es un favor por esta chica se convierte en un marrón. ¿Ella inocente? Un poco raro todo.
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ElRespeto #15 ElRespeto
#11 Es que no es así como lo explicas, por eso es todo muy raro, y está muy mal explicado. No puede ser una mula "involuntaria".
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#13 Mutiko30 *
#2 Entender se entiendo, otra cosa es que te lo creas:

1- Le llega un mensaje a un tipo random, aleatorio de toda la vida, donde le dicen que son el banco, que tiene una deuda y que pague ya.
2- El tipo cae en la trampa y paga en una cuenta que le dan, como si fuera la del banco. Espero que al menos fuera el mismo banco que le reclama la deuda, si no, que jajas, no? Somos del bbva, ingresa la pasta en ing :shit:
3- El estafador, en lugar de dar su cuenta, le pide a Maria que le ingresen a…   » ver todo el comentario
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ElRespeto #20 ElRespeto
#13 Pero vamos a ver... el punto 3 no tiene sentido, y el punto 4 muchísimo menos. ¿Por qué no hablan de ese estafador en el artículo? ¿María de qué coño lo conoce? María no puede ser una mula "sin querer". María dice que le entregó el dinero al "estafado", y no a ningún estafador. ¿El estafado dice lo contrario? Es que es un artículo muy mal explicado.
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#23 Mutiko30 *
#20 ahh, claro, solo has visto el trailer. para ver la peli completa, paga la entrada :troll: :troll:

Maria le entrega el dinero a un "amigo"

Sera un ligue de internet, yo que se. Ella le llama "amigo" pero vamos, de la infancia, de los del barrio, de los que conoces a sus padres, no creo que sea.
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#22 EISev
#2 la de la noticia asegura que la han usado como mula para recibir un dinero estafado y dárselo al estafador en efectivo

Lo que a veces es así, y otras son gente que sabe que está colaborando en algo ilegal pero como se llevan un pellizco por la molestia...

Por eso los juicios y las investigaciones.
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#6 kreator
#1 falta saber "quien es" el amigo. Si ella no lo dice, probablemente es un "rollito" por internet, Brad Pit o algo por el estilo.
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Pablosky #9 Pablosky
#6 justo estaba pensando eso.
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cocolisto #17 cocolisto
#10 #3 Todo está en #1 pero si sois del mimimimimi, pues nada, que aproveche.
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javierchiclana #18 javierchiclana *
#17 ¿Crees que evitas que sea muro de pago copiando el artículo? No tienes derecho. El autor decide como difundir su trabajo. Pagar sus facturas y tal.
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antesdarle #3 antesdarle
pide suscripción
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javierchiclana #10 javierchiclana
#3 Es Muro de pago.
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#21 capitan.meneito
#3 no pagues, seguro que es una estafa
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#24 capitan.meneito *
Este amigo le dijo que tenía un embargo y que le iban a quitar cualquier cantidad que entrara en sus cuentas

A ver, María no ha echo nada. Vale. Ahora.
Suponte que NO es una estafa. María está colaborando( sabiendo lo que está haciendo)para que no se cobre ese embargo.
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Andreham #4 Andreham
A la justicia no le importa si la mujer era consciente de que estaba formando parte de un engaño o no. Le da igual si su relato de que hizo un favor a un amigo y no recibió ninguna contraprestación a cambio es real o no.

Sin entrar en la historia blablaba porque vaya tochaco.

Si esto es así, tal como se cuenta, pues así va a la justicia. A por el robagallinas, y si no hay robagallinas, a por el amigo del robagallinas.
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#7 jriguera
#4 Excepto si te aparece un coche tu garaje, entonces no sabes nada y todo correcto.
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KoLoRo #8 KoLoRo
#4 Bueno, tampoco... a efectos practicos, Maria ha participado en dicho delito y es la palabra de ella contra las pruebas... y el dinero fue a su cuenta, por lo que María a pringar.
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#19 srskiner
#4 es el equivalente en estafa a " le guarde una maleta a mi amigo en casa y cuando llegó la policia estaba llena de cocaina" una mierda, pero estas colaborando con la comisión de un delito.
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menéame