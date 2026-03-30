Maria recibió 2990€ por un amigo y acabó condenada por estafa

Un día, María, vecina de Toledo de 31 años, recibió una llamada de alguien que ella consideraba un amigo. El hombre le pedía ingresar en su cuenta un dinero que le iban a transferir y después sacarlo y dárselo en efectivo. Este amigo le dijo que tenía un embargo y que le iban a quitar cualquier cantidad que entrara en sus cuentas. Ella accedió a hacerle el favor. Recibió 2.990 euros el 12 de enero de 2024 y poco después le entregó esa cantidad a su amigo en mano. Se olvidó de esa operación. Seis meses después acusada delito de estafa... Sigue#1
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"Ella, que pide ser identificada sin apellidos, recuerda el día de su declaración con pavor. “Salgo de ahí, asustadísima, con un ataque de ansiedad muy mal...“, relata acompañada de sus abogados, Mari Ángeles Ten y Francisco José Montero en un despacho de Madrid. Ahí es cuando se entera de todo lo que hay detrás de esa comparecencia en el juzgado.
Esta es la reconstrucción de los hechos mediante la documentación judicial a la que ha… » ver todo el comentario
Se llaman mulas. Son los puntos intermedios de recibir dinero de una estafa. El estafado transfiere la pasta a la mula y esta, descontando su comisión se la pasa al estafador.
Como tienen la primera transferencia, van a por él.
¿y como sabes si la señora dice la verdad o miente? Y por otro lado, el desconocimento de la ley no te exime del delito.
1- Le llega un mensaje a un tipo random, aleatorio de toda la vida, donde le dicen que son el banco, que tiene una deuda y que pague ya.
2- El tipo cae en la trampa y paga en una cuenta que le dan, como si fuera la del banco. Espero que al menos fuera el mismo banco que le reclama la deuda, si no, que jajas, no? Somos del bbva, ingresa la pasta en ing
3- El estafador, en lugar de dar su cuenta, le pide a Maria que le ingresen a… » ver todo el comentario
Maria le entrega el dinero a un "amigo"
Sera un ligue de internet, yo que se. Ella le llama "amigo" pero vamos, de la infancia, de los del barrio, de los que conoces a sus padres, no creo que sea.
Lo que a veces es así, y otras son gente que sabe que está colaborando en algo ilegal pero como se llevan un pellizco por la molestia...
Por eso los juicios y las investigaciones.
A ver, María no ha echo nada. Vale. Ahora.
Suponte que NO es una estafa. María está colaborando( sabiendo lo que está haciendo)para que no se cobre ese embargo.
Sin entrar en la historia blablaba porque vaya tochaco.
Si esto es así, tal como se cuenta, pues así va a la justicia. A por el robagallinas, y si no hay robagallinas, a por el amigo del robagallinas.