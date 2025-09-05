edición general
María José Gómez, experta en protocolo: “Cuando estamos en la mesa el plátano no debe comerse con las manos”

“El plátano, cuando estamos en la mesa, no se come con las manos, sino utilizando los cubiertos. Además es una de las frutas más fáciles de pelar”, empieza Maria José Gómez, experta en protocolo, que explica a continuación cómo se debe pelar un plátano.

nightrain #2 nightrain
Con la boca mejor, sí
sorrillo #1 sorrillo
Comed como os dé la gana.
rutas #18 rutas
#10 Rescato este comentario de @abogado_del_diablo en ese meneo, porque coincido plenamente y es justo lo que quería comentar aquí y ahora:

Yo estas mierdas clasistas no las aguanto.
Lo que debería regir nuestro comportamiento es la educación, que no es más que el arte de conseguir que los que te rodean estén a gusto.
Abrir la puerta a alguien, ceder el asiento... es educación, muestra respeto por los demás.
Pero como siempre, la clase alta pudre todo lo que toca, y se inventa normas

FueraSionistasdeMeneame #3 FueraSionistasdeMeneame
¿Pero esta gente experta en chorradas como se ganan la vida?
JackNorte #11 JackNorte *
#3 Hay nichos para todo, mira Alvise. Aparte esta estara de promocion lleva dos semanas saliendo , y los titulares sea fuera de contexto o no dan movimiento que es de lo que se trata , cuando algo solo de para chiste descontextualizado , las razones no entran.
Cuando los articulos ya no sirven para informar o al menos los titulares , hay que entrar si te interesa a lo que se dedica, el protocolo y en ese contexto ya todo tiene algo de sentido y ves el nicho de mercado.
Arkhan #13 Arkhan
#3 Cobrándole a los que se las compran.
capitan__nemo #15 capitan__nemo
Pues yo paso de que me pinchen con el tenedor.
Ka0 #8 Ka0
Pero ese protocolo es Http o https?
DrEvil #7 DrEvil
Supongo que las manos serán para recogerse el pelo.
#9 wendigo
#7 Seguramente eso que comentas, también infrinja el protocolo :troll:

Saludos
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Vaya chorrada. No dice la razón, tiene connotaciones sexuales. Resulta siempre divertido ver a alguien comiendo un plátano a la vieja usanza.
dark_soul #5 dark_soul
#4 conocí a una persona bastante religiosa que partía el plátano para comérselo por qué le parecía obsceno meterse el plátano con las manos en la boca. Si es por protocolo será para no ofender a alguien que sea un puto meapilas cristiano
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#4 la razón es que nada que se pueda comer con cubiertos debe comerse con las manos.
En todo caso, esto del protocolo que vende esta señora que se ha hecho famosa hace poco y está ahora de moda me parece una gilipollez.
Cantro #14 Cantro
La llevaba yo a un furanchito, a comer gambas a la plancha y churrasco
OrialCon_Darkness #17 OrialCon_Darkness
Vaya sart de chorradas, lo siguiente que va a ser, comerse un cono de helado con cuchara? :wall:
Postmeteo #12 Postmeteo
Me toca los cojones mucho estos autoproclamados expertos en protocolo
#16 sorlak
Licenciada en chorradas..

www.youtube.com/watch?v=C6y-jmtkyc0
