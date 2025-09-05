María José Gómez, experta en protocolo: “Cuando estamos en la mesa el plátano no debe comerse con las manos”

“El plátano, cuando estamos en la mesa, no se come con las manos, sino utilizando los cubiertos. Además es una de las frutas más fáciles de pelar”, empieza Maria José Gómez, experta en protocolo, que explica a continuación cómo se debe pelar un plátano.
| etiquetas: mariajosegomez , protocolo , platano , manos
Yo estas mierdas clasistas no las aguanto.
Lo que debería regir nuestro comportamiento es la educación, que no es más que el arte de conseguir que los que te rodean estén a gusto.
Abrir la puerta a alguien, ceder el asiento... es educación, muestra respeto por los demás.
Pero como siempre, la clase alta pudre todo lo que toca, y se inventa normas
… » ver todo el comentario
Cuando los articulos ya no sirven para informar o al menos los titulares , hay que entrar si te interesa a lo que se dedica, el protocolo y en ese contexto ya todo tiene algo de sentido y ves el nicho de mercado.
Saludos
En todo caso, esto del protocolo que vende esta señora que se ha hecho famosa hace poco y está ahora de moda me parece una gilipollez.
www.youtube.com/watch?v=C6y-jmtkyc0