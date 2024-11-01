edición general
9 meneos
9 clics
María Corina Machado dedica el Nobel de la Paz a Trump: “Hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump”

María Corina Machado dedica el Nobel de la Paz a Trump: “Hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump”

María Corina Machado, la líder opositora venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, de entre una lista de 338 candidatos, en la que se encontraba el presidente Donald Trump, a quien dedicó el premio. “Este reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad. Estamos a las puertas de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo.

| etiquetas: machado , trump , nobel , paz
9 0 0 K 125 actualidad
8 comentarios
9 0 0 K 125 actualidad
#1 milestone
Valiente subnormal.
6 K 78
Findeton #4 Findeton
#1 Pues Trump ha conseguido la paz en Gaza.
2 K -3
#5 milestone
#4 aham, cuéntame más...
0 K 9
#6 eshu
#1 Una subnormal con 1 millón de euros.
Vivimos en un mundo de mierda.
1 K 22
#7 milestone
#6 ni el dinero ni los premios convalidan la materia gris.
1 K 16
#2 daniMate
El Nobel de la paz es cada vez menos prestigioso.
2 K 33
Asimismov #3 Asimismov
Trump no tiene amigos, solo intereses y son muy volubles.
1 K 22
Asnaeb #8 Asnaeb
Si no gana dinero con el tema del Nobel seguro que si lo gana cediendo terrenos de su amplia frente para la construcción de algún aeropuerto internacional, lo veo.

Madrid Barajas - Bogotá Frente de María Corina Machado.
0 K 11

menéame