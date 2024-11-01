María Corina Machado dedica el Nobel de la Paz a Trump: “Hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump”

María Corina Machado, la líder opositora venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, de entre una lista de 338 candidatos, en la que se encontraba el presidente Donald Trump, a quien dedicó el premio. “Este reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad. Estamos a las puertas de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo.