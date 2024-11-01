·
409
meneos
1242
clics
Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
Marchena ejecuta al fiscal general (y de paso el derecho a una información veraz)
Marchena ejecuta al fiscal general (y de paso el derecho a una información veraz)
|
etiquetas
:
marchena
,
fiscal
133
276
26
K
356
actualidad
38 comentarios
133
276
26
K
356
actualidad
Comentarios destacados:
#18
Érronea, al Fiscal general no lo condena un juez, lo condenan 5 vs 2 que no están de acuerdo y emitirán un voto particular. Una votación semejante en el congreso se llamaría victoria por mayoría absoluta.
#4
oceanon3d
*
En El Periódico Ernesto Ekaiser tiene un artículo basado en fuentes dentro de la justicia de como Marchena urdió toda la trama, con convivencia de Hurtado, para hacer dimitir al FG. Pero no dimitió y se les fue de las manos.
Esto marca un antes y un después en el Lawfare patrio.
Ahora a la espera del voto particular conjunto de las dos juezas que a buen seguro estarán recibiendo presiones para que en su escrito no haga saltar la libre demasiado.
Un golpe de estado judicial para tratar de…
» ver todo el comentario
11
K
86
#5
YSiguesLeyendo
#4
la PSOE es la derecha que ha firmado con la otra derecha (PP) este reparto de sillones, en lugar de hacerlo con la mayoría parlamentaria de la investidura. ¿qué esperaban? pudiendo elegir, eligieron acordar con el PP, pues que lo disfruten y que se jodan. no me dan ninguna pena ni tienen derecho a ir de víctimas
10
K
90
#12
Razorworks
#5
Ni a mi me da pena el PSOE. Lo que me da pena son los españoles (los no fascistas), que nos vamos a joder bien.
9
K
98
#15
Budgie
#12
tal cual
0
K
10
#34
Penetrator
#5
En realidad no podían elegir. Necesitaban una mayoría de 3/5 de los diputados, lo cual en la práctica significa que el PP tenía derecho a veto.
0
K
11
#37
oce
#34
en realidad sí podían elegir, el PSOE de Felipe cambió en los ochenta como se elegían los sillones, y eso era lo que le reclamaban todos los socios de investidura al perro, si el PP secuestra la justicia, pues se cambia el reparto de sillones igual que se hizo en el pasado.
El perro decidió que mejor que no por algún motivo.
0
K
6
#9
fpove
#4
Pues vamos a tener circo porque una pide absolucion y la otra dice que hay falta de pruebas.
0
K
7
#11
oceanon3d
*
#9
Deben de esta sufriendo muchas presiones para que su voto particular no dinamite el sistema judicial.
A ver si estás dos, van ha hacerlo conjunto, mantienen sus ovarios de acero o se achican.
Sobre el efecto para el PSOE ... no se ¿Un millon de votos más? ... debe haber mucho acojonado con jueces que condenan sin pruebas como en Corea del Norte ... ¿Y si me toca a mí?.
1
K
11
#35
ostiayajoder
#9
Pues entonces ambas dicen lo mismo....
0
K
7
#24
guillersk
#4
Y desde luego si; los progresistas tenemos una superioridad moral a años luz de otros
"Soy puro, soy puro, soy puro"
Del libro egipcio de los muertos.
2
K
23
#36
ostiayajoder
#24
No, la verdad es q el q estemos a años luz en superioridad moral es mas por demerito ajeno q por merito propio....
Solo somos personas, con nuestras contradicciones....
Pero no una puta panda de sociopatas tarados.
1
K
13
#2
CharlesBrowson
pues yo sigo creyendo que el principal problema de este pais es el infame contubernio de los periodistas adscritos a los partidos politicos que actuan como sicarios, cometiendo barbaridades con impunidad, luego pagan otros y donde digo diego ahora digo "yo no dije eso"
11
K
85
#8
oceanon3d
#2
Ya ... el ventilador. Bonita táctica.
No cuela. Hay niveles. Hay colores.
2
K
14
#7
dclunedo
PSOEambulancia.....
9
K
65
#16
miraqueereslinda
Hemos pasado del no hay caso al qué facha es la justicia (y la UCO).
La ceguera de los borregos ideologizados nunca les va a permitir ser capaces de ver la corrupción en sus filas, aunque se den de narices contra ella.
12
K
63
#21
Alius
#16
Lo dirás por el PP ¿no?
1
K
26
#22
miraqueereslinda
#21
ni en otra realidad paralela donde no estemos hablando del juicio contra el fiscal al que hace referencia directa esta noticia, ya que jamás he escuchado a nadie del PP llamar fascista a la Justicia.
1
K
9
#26
Alius
#22
Llamar "fascista" concretamente a la justicia, pues no lo sé, pero criticarla cuando no se ajusta a sus pretensiones...van unas cuantas.
1
K
26
#18
duende
Érronea, al Fiscal general no lo condena un juez, lo condenan 5 vs 2 que no están de acuerdo y emitirán un voto particular. Una votación semejante en el congreso se llamaría victoria por mayoría absoluta.
6
K
48
#13
Alakrán_
Con lo poco que se puede leer por el muro de pago, el derecho a la información veraz no puede estar por encima de la protección de datos.
Cuando esté señor sea condenado, la sentencia será pública.
3
K
41
#30
chavi
#13
Ya lo han condenado.
Ahora estan pensando por qué.
0
K
12
#3
enochmm
Marchena ejecuta al fiscal general (y de paso el derecho a una información veraz)
3
K
33
#6
Torrezzno
Muro de pago
1
K
31
#29
Maelstrom
*
Si el Supremo condena al fiscal general, se prueba que los jueces son conservadores y corruptos, y por tanto hay que intervenir el poder judicial; luego el PSOE tiene razón. Si lo absuelve, se prueba que hubo una difamación conservadora, y que el PSOE tiene razón. Hiciese lo que hiciese el Supremo, Sánchez ya había decidido de antemano la interpretación correcta del caso, bajo la premisa de autoridad de que «él sabe que es inocente».
Aquí tenemos a un presidente que con toda la puta jeta dice…
» ver todo el comentario
3
K
25
#23
nemeame
Y encima se están cargando el derecho a filtrar información y marujear para perjudicar a personas
2
K
21
#25
monsterboy
#23
Si, filtrando cosas en el propio juicio...
0
K
6
#1
YSiguesLeyendo
nadie se ha fijado en el parecido físico con el escritor planetario?
0
K
20
#14
Porrancho
*
Estas cagadas son las que luego se llevan a Europa y se las tiran por payasos.
Tarde y pa na ya, pero ese consuelo queda.
1
K
13
#33
chavi
En este pais los unicos que "intervienen el poder Judicial" es el PP.
Y lo dicen con todo desparpajo
0
K
12
#32
chavi
#28
El fiscal no se ha saltado nada, y el juicio contra el novio de Ayuso no tiene nada que ver con esto
0
K
12
#17
ninjum
creo que esto se puede llevar al constitucional y allí probablemente lo tumbarán pues se cogio con pinzas la sentencia, eso sí, el ruido pretendido estaria hecho.
1
K
12
#20
Ehorus
#17
El TC no está como instancia superior del TS , está para interpretar la constitución (como aquello que aclaró sobre los primeros artículos de "el derecho a la vivienda" y otros)
No obstante, parece que el gobierno (el caso de los ere's andaluces es uno de ellos) lo están utilizando para tal caso. Cuando no, se inventan temas que ni siquiera estaban contemplados en la propia constitución. ¿qué hay que reformarla? Probablemente.
1
K
20
#31
chavi
#20
Claro. Por ejemplo que unos jueces no respeten la presunción de inocencia...
0
K
12
#19
sebiyorum
Es un golpe de estado/judicial y Marchena un Tejero cualquiera.
Es lo más grave que ha pasado en este país de mierda, desde el 23F
0
K
10
#28
Perete78
#19
no lo entiendo: un fiscal se salta a la torera un procedimiento que sabe que no puede saltarse. Se le condena por ello. Ya está. Si no lo hubiera hecho, el juicio contra el novio de Ayuso seguiría adelante. Hay que ser pardillos para creerse que la parte derechona del poder judicial no va a aprovecharse de cualquier error que uno del bando contrario. "El que pueda, que haga". Hay desventaja? desgraciadamente sí, porque el poder judicial es mayoritariamente de familia de derechas.…
» ver todo el comentario
0
K
6
#27
TripleXXX
DIA DE LAS PROFESIONES
- Jaimito, ¿Tu padre en que trabaja?
- Seño el es.... pianista en un burdel.
- ¿Pero no era magistrado?
- Seño cállese y no me avergüenze delante de los compañeros.
0
K
8
#10
Yqsyo
Juas juas
0
K
6
#38
torud
Blando en golpe?
0
K
6
