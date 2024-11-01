edición general
30 meneos
30 clics
El manual de la derecha para acabar con la democracia: control policial, mediático y judicial

El manual de la derecha para acabar con la democracia: control policial, mediático y judicial

La estrategia de la derecha para alcanzar el poder, o mejor dicho, para derrocar a aquel poder que no comulga con sus intereses, cuenta con varios frentes. Son muchas las ocasiones en las que ha quedado escenificada la metodología de la derecha política, mediática y judicial a este respecto, siendo uno de los últimos episodios la condena en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Los tentáculos son largos y conviene conocerlos.

| etiquetas: manual , derecha , democracia , golpe , estado
25 5 0 K 141 politica
16 comentarios
25 5 0 K 141 politica
Comentarios destacados:      
Kmisetas #5 Kmisetas *
#_3 Viene uno hablando de “manuales para acabar con la democracia” y lo suelta… en El Plural, el boletín oficial de la PSOE donde todos repiten la misma homilía como si fueran becarios de Ferraz. Y encima para defender a un fiscal condenado por revelación de secretos, que no es opinión, es artículo 417 del Código Penal aplicado por el Supremo con sentencia firme. Democracia es precisamente eso: que si filtras datos protegidos, te cae una inhabilitación. Punto.

¿Control mediático? TVE, SER,…   » ver todo el comentario
4 K 46
XtrMnIO #3 XtrMnIO
La derecha siempre ha odiado la libertad y la verdad.

Es un cáncer que se extiende a lo largo del organismo estatal, matando la Democracia.
3 K 42
Quel #12 Quel *
#3 Ahora intenta repetirlo apretando fuerte los puñitos y sin llorar. Venga. Tu puedes.
0 K 6
Andreham #7 Andreham
Hablando de control mediático y han desfilado tres de cinco a vomitar sobre el medio que da la noticia.

Los apóstoles de OKDiario.
4 K 41
#2 poxemita
Y lo de control mediático lo escriben en el Plural.
5 K 40
#8 Abril_2025
#2 Son los más interesados, si llega a haber un control efectivo de medios por parte de la derecha lo cerrarían.
0 K 12
#13 poxemita
#8 pero como lo hay de la izquierda meten a Angélica Rubio (su directora) en el consejo de administración de RTVE el día después de la DANA de Valencia.
2 K 30
Quel #14 Quel *
#8 Sé que os mola mucho el relato del vistimitmo, pero dudo que lo cerrasen.

Seguramente harán lo mismo que hace ahora mismo el psoe con los medios que falan el nepe de Sánche. Recortarían el dinero que les regalan en conceptos de publicidad institucional.

Aunque en cierto modo, entiendo el miedo del plural. Cuando venga el pendulazo, tendrán que cambiar muuuucho su lineal editorial o dejaran de recibir todo ese dinerito el la psoe.
0 K 6
Kmisetas #4 Kmisetas
Menudo Panfleto Elplural.es
4 K 39
pedrario #10 pedrario
Los de los bulos de los 2 DNI y que manipularon lo que decían chats para inventarse que policías querían hacer un atentado, gentuza que no hacen más que servir al poder para que les enchufen en RTVE a dar lecciones xD xD xD xD xD
2 K 29
#15 Troylanas
Como ahora el lawfare dispara directamente al PSOE, entonces existe y es un peligro para la democracia. Antes, cuando eran otras quienes lo sufrían, denunciarlo era no respetar las instituciones, hacer ruido, etc.
Viendo el arreon fachapobre en los primeros comentarios, les debe picar la noticia como un puñado de ladillas.
1 K 24
#16 Fustigador_
#15 Les han llamado urgentemente para que acudan a vomitar heces por la boca en los comentarios y se coman las pollas los unos a los otros, en forma de darse votos positivos, para que parezca que son muchos.
0 K 6
Quel #11 Quel
Menudo ejercicio de proyección tan asombroso.
1 K 19
MisturaFina #9 MisturaFina
Eso es MAFIA!
ni partido político, ni democracia ni propuesta politica.
Deben ser juzgados por MAFIOSOS!
MAFIA!
MAFIA!
MAFIA!
1 K 17
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
solo les falta poner de fondo el "run to the hills" de iron maiden, ahora con las cenas de navidad de trabajo, familia y amigos, van a ser unas risas
0 K 8
alcama #1 alcama
Entiendo que la estrategia de la izquierda es tener impunidad judicial. Vamos, totalitarismo
4 K -15

menéame