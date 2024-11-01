La manosfera (también) odia a los hombres

Todos los gurús masculinistas que venden por Internet sus consejos de seducción, de inversiones financieras o de fitness para tratar de captar no sólo la atención sino el dinero de los chavales, beben de minar su autoestima y generarles inseguridades y complejos. Es su ideología la que considera a los hombres poco más que monos en celo. Es la manosfera, y no el feminismo, la que vive del odio a los hombres v hace negocio con él.