La manosfera (también) odia a los hombres

Todos los gurús masculinistas que venden por Internet sus consejos de seducción, de inversiones financieras o de fitness para tratar de captar no sólo la atención sino el dinero de los chavales, beben de minar su autoestima y generarles inseguridades y complejos. Es su ideología la que considera a los hombres poco más que monos en celo. Es la manosfera, y no el feminismo, la que vive del odio a los hombres v hace negocio con él.
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Los reconoceréis por máximas como "Vox dice las verdades que otros callan", "el feminismo es igual que el machismo" y otras gilipolleces propias de quien aún no es capaz de atarse los cordones solo.
Y ahora vendrá por aquí la camarilla pollaherida a tumbar este envío. Fichad aquí, por favor, en la flechita que mira hacia abajo (es la segunda, la de la derecha, la última... Bueno, que os lo explique un adulto).
Es que igual que hay supremacismo masculino, hay supremacismo femenino. Si ese supremacismo insiste en llamarse feminismo.
Por lo que hay quien dice que ese no es el auténtico comunismo/cristianismo/islam/feminismo... o quien usará ese supremacismo como hombre de paja para criticar todo el movimiento, incluso en las cosas que son razonables o no dañinas.
Simplemente quieren aprovecharse de ello.
Erróneo. El titular se acerca muchísimo más a la realidad. Que haya una panda de hijos de puta aprovechándose de las inseguridades masculinas no significa que no haya muchísimas feministas viviendo del odio a los hombres.
O es otra hostia?
Incels
Los gurús que mencionas
Redpils
Etc.
Aunque cada uno enfoque la solución a un no problema (la perdida y visión conservadora de la familia conservadora) de diferentes formas el odio común es hacia las mujeres y otros hombres que se salen de una escala inventada. Es decir el ideal de hombre sería el macho Alfa (como ellos lo denominan)
Aunque cada grupúsculo tiene su solución, como digo, tienen una retórica… » ver todo el comentario
La idealización de esta peña es rara de cojones. Es los que responden que ellos serían capaces de aterrizar un avión.
Tratan como la mierda a hombres y mujeres por igual. Al punto que repiten cosas como "es que a las mujeres le gustan los malotes"
Cojones! su visión de la vida es una estúpida y chorra película de instituto americano.
Amén de ser incapaces de hacerse cargo de si mismos echando balones fuera. La culpa siempre es un… » ver todo el comentario
"El patriarcado deshumaniza a las mujeres para que los hombres acepten convertirlas en un mero instrumento a su servicio, pero para conseguir esto también ha tenido que deshumanizar a los hombres, desconectarles de su empatía y adoctrinarles para odiar toda forma de vulnerabilidad o necesidad de cuidados."