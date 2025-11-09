edición general
Mamdani: el regalo envenenado para Trump

La participación fue del 38 %, que ya es récord frente al 21 % anterior. Los datos demoscópicos son reveladores: entre los neoyorquinos nativos, Mamdani obtuvo solo el 38 % del voto, pero entre los inmigrantes recientes, el 85 %. Y la presencia de Cuomo como adversario, un personaje caído en desgracia por escándalos de acoso sexual, le regaló a Mamdani más del 80 % del voto femenino joven.

Supercinexin
Éste tío ha ganado unas elecciones de mierda a Alcalde, que por mucho New York no deja de ser un jodido alcalde sin más poder que cambiar unas pocas leyes municipales y gracias, y mira cómo están todos los voceros de derechas en todos los países blancos y occidentales: echando sapos y culebras por la boca sin parar.

Imagínate los niveles de fanatismo y odio.
Verdaderofalso
#3 tú has visto los ataques políticos y personales a su compañera de partido Omar?
www.meneame.net/story/congresista-ee-uu-propone-bloquear-ventas-armas-
#7 sisi
#3 Una alcadia no es una mierda. Nueva york es la ciudad mas importante de EEUU. El equivalente aqui seria Carmena y vaya si genero titulares.
Verdaderofalso
#7 #3 va a ser un ataque directo semanal contra Mamdani… y yo tengo mis palomitas cerca
yoma
#3 Vamos como en Madrid Almeida o en la Comunidad Ayuso, y se creen los amos de la galaxia. :troll:
#11 Eukherio
#3 No es tanto por el poder que pueda tener en el futuro como por el mensaje que manda. Hay que recordar que gran parte del establishment demócrata preferiría al señor mayor denunciado por acoso sexual por más de 10 tías.
frg
#3 No se por qué te extrañas. Aquí gobernó un ayuntamiento una coalición con una alcaldesa con alguna idea buena, como remunicipalizar el agua, y le crearon una campaña de acoso y derrivo donde hasta se crearon medios digitales para "empujar" a la opinión pública un poco más.
Supercinexin
Joder #0 me he empezado a leer el artículo y no he podido terminarlo. Menudo lunático, no sé cómo puedes hacerlo tío. Recuérdame no jugarme nada a chupitos contigo, porque debes tener el estómago a a prueba de bomba xD
frg
#5 Los de ese medio desayunan chupitos con rayas de las reliquias de Franco molidas, todos los días.
Glidingdemon
#13 Un diario fascista a la altura de todos los demás, mienten, tergiversan, acusan y retuercen todo lo que pueden y más, y como el resto dan asco.
yoma
Yo creía que el voto era secreto :troll:
Andreham
Separar entre "nativos" (lol) e "inmigrantes recientes" es una gilipollez porque vota el que vive en la ciudad. Si esa gente paga impuestos en esa ciudad, consume de los negocios de esa ciudad y trabaja en los negocios de esa ciudad, su voto vale exactamente el mismo lleve allí una semana o 50 años.
Supercinexin
#1 Para el tarado del articulista, los votantes de Mamdani son un reducido grupo de jóvenes acomodados que no encuentran trabajo y como no tienen capital pueden permitirse el lujo de renegar del capitalismo y abrazar al osezno socialista que les ofrece una ideología urbana del "todo gratis".

No me lo invento yo, es lo que dice él en su artículo. Así están las cabezas de la derecha. Ese jiñote es uno de sus "análisis".

Luego piden "autocrítica" y "no insultar s la derecha, porque si nos insultan eso sólo nos hase más fuelte y nos dan más votos".

Te tienes que reír.
#15 sorecer
Nunca ha trabajado, ha vivido de su madre y promete milagros con recetas bolivarianas. Su mandato será, previsiblemente, tan catastrófico como auguran sus detractores.

ajjajajajjaa

Fuente: Los cojones morenos de Ignacio Fontillas. Madre que nivel tiene el amigo. Analista de pro.. jajajja
#2 Barriales
Lo deportaran a el Salvador de bukake.
