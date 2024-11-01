El mal hábito del PP de hacer trampas con la muerte

Seguro que me dejo hechos y datos en el tintero, pero si realizamos un ejercicio de poner unos hechos detrás de otros, e incluso por orden cronológico, les garantizo que impresiona. Y que convierte ese reflejo que tienen en algo nada casual. Y algo aún peor: revela una falta de sensibilidad y de empatía con las víctimas que da mucho que pensar. Es como si hubieran nacido cantando la parte más funesta del himno de la legión.
| etiquetas: pp , muerte , hemeroteca
Muertos, hay muertooooossssss
¿No estaréis algunos preparando el camino para poder aseinar a vuestros vecinos?
Es que eran del PP, así que como ellos mataban, pue slos matamos.
¿No será esoooooooooooo? ¿No habrá mucha gente sedienta de sangre preparando el camino?