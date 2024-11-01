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Mägo de Oz se disculpa al pueblo mexicano por la reciente visita de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso -

Mägo de Oz se disculpa al pueblo mexicano por la reciente visita de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso -

Una banda tan vinculada al país azteca como Mägo de Oz, que recibió incluso el reconocimiento del Congreso de México por su contribución a la música, no ha dudado en disculparse por las palabras incendiarias y provocaciones de la política popular.

| etiquetas: ayuso , méxico , mago de oz
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 laruladelnorte
España tiene una deuda eterna con México. Cuando las puertas del mundo se cerraban para nosotros, cuando el fascismo nos expulsaba de nuestra propia casa, México abrió los brazos. Fuisteis el hogar del exilio, la cuna de nuestros intelectuales y el refugio de miles de familias que encontraron en vuestra bandera una segunda oportunidad.
A quienes se sientan ofendidos por las palabras y la actitud de la presidenta madrileña, les pedimos perdón. Su presencia allí no representa el sentir de miles de madrileños y españoles que vemos en México a una nación hermana, moderna, vibrante y soberana.

Amén hermano. :hug: :hug: :hug:
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#1 Meinhard
Hay que proteger el negocio... Los mismos que se cagaron en Pedro Sánchez....
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Pataperro #3 Pataperro
Disculparse por lo que hace y dice otra persona? Menudos moñas.
2 K 25
DaniTC #6 DaniTC
#3 eso es lo que hizo Jesucristo (o eso dicen), lo que supuestamente defiende la derecha como modelo a seguir.
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#8 groucha
#6 No has podido mezclar más paparruchas en menos palabras...
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#9 Eukherio
#3 Están protegiendo su curro al fin y al cabo. Una sola persona puede joder la reputación de un país, y el show de Ayuso no terminó de calar ahí. Y aquí está jodida que a estos no puede acusarlos de sanchistas.
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Pataperro #10 Pataperro
#9 se pueden ganar su reputación sin pedir perdón por algo que ha dicho una pava. Es un poco patético.
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nereira #4 nereira
“Hermanas y hermanos mexicanos:

Hablo hoy con el corazón dividido. Por un lado, siento el orgullo de conocer vuestra tierra, de haberme perdido en vuestras calles, de haber sido alimentado por vuestra generosidad y de haber aprendido de vuestra dignidad. Por otro lado, siento una profunda vergüenza ante la reciente visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Es necesario decir alto y claro: Su voz no es la nuestra.

No aceptamos que se utilice vuestro suelo para…   » ver todo el comentario
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#11 Tensk
:palm:
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#7 encurtido
Les tengo un asco enorme y me entran sudores fríos de pensar que pueda reproducirse cerca una canción suya por haber oído casi en bucle "Fiesta pagana" en las centenares de fiestas de los pueblos que habré ido. Pero estoy muy de acuerdo con el mensaje.
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GeneWilder #5 GeneWilder
“País azteca”
Ya empezamos mal.
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menéame