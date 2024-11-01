Mägo de Oz se disculpa al pueblo mexicano por la reciente visita de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso

Una banda tan vinculada al país azteca como Mägo de Oz, que recibió incluso el reconocimiento del Congreso de México por su contribución a la música, no ha dudado en disculparse por las palabras incendiarias y provocaciones de la política popular.
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A quienes se sientan ofendidos por las palabras y la actitud de la presidenta madrileña, les pedimos perdón. Su presencia allí no representa el sentir de miles de madrileños y españoles que vemos en México a una nación hermana, moderna, vibrante y soberana.
Amén hermano.
Hablo hoy con el corazón dividido. Por un lado, siento el orgullo de conocer vuestra tierra, de haberme perdido en vuestras calles, de haber sido alimentado por vuestra generosidad y de haber aprendido de vuestra dignidad. Por otro lado, siento una profunda vergüenza ante la reciente visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Es necesario decir alto y claro: Su voz no es la nuestra.
No aceptamos que se utilice vuestro suelo para… » ver todo el comentario
Ya empezamos mal.