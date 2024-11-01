·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7375
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
5157
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
4960
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
6130
clics
¿Síntomas de demencia? Cinco señales que hay que tener en cuenta a partir de los 50 años
4133
clics
Los problemas de Estados Unidos [ENG]
más votadas
649
Mark Ruffalo elogia a Pedro Sánchez: "Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos peligrosos"
470
VÍDEO | Un hombre simula una agresión antisemita delante de la policía tras increpar a manifestantes propalestinos
402
Un medio iraní publica las fotografías de 100 niños que murieron en el ataque a una escuela primaria: "Trump, mírales a los ojos"
381
Irán: "Cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores de EEUU e Israel podrá navegar por el estrecho de Ormuz"
407
Diez detenidos de Núcleo Nacional por provocar altercados en la manifestación del 8M en Madrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
76
clics
Magdalena Andersson: «Podemos bombardear Rusia hasta destruirla por completo» (SUE)
«Incluso hoy en día, Europa tiene armas nucleares, por lo que podríamos bombardear Rusia hasta destruirla», afirma Magdalena Andersson a TV4 Nyheterna.
|
etiquetas
:
andersson
,
suecia
,
europa
,
rusia
,
otan
,
nuclear
14
2
0
K
265
actualidad
25 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
2
0
K
265
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Tkachenko
Otra perturbada más
16
K
223
#2
Format_C
#1
pero es el idioma del hijo de putin. Si no fuera por eso. Nos habrían atacado misiles de veces.
7
K
-30
#3
Verdaderofalso
*
#2
cualquier país que no tenga disuasión nuclear puede ser atacado por otra potencia sin ningún problema:
Rusia, Israel, EEUU están demostrándolo desde hace años
2
K
38
#4
salteado3
#2
Claro, "occidente" y las democracias libres nunca bombardean países ni conspiran para dar golpes de estado.
Ponte en el lugar de los países afectados a ver cómo crees que nos pintan y si para ellos no es vital armarse para defenderse de la próxima agresión ...
5
K
92
#8
Format_C
#4
te has salido del tema a tratar, lo que se dice off topic, la noticia habla de una sueca hablando de que EU podría destruir Rusia ante un escenario bélico nuclear.
Y yo he dicho que "es el idioma que entienden"
Peto tu sacar el historial bélico de no se que...
Te recuerdo que paises como USA solo han conocido 21 años de paz en toda su historia, 250 Años
0
K
7
#11
D303
#8
De esos 229 años de guerra ellos han provocado 229 de guerras ellos han provocado 220 incluso puede que más. Igual se lo tienen que mirar.
1
K
16
#15
Format_C
#11
la mayor amenaza para la pz mundial es EEUU
1
K
17
#12
Supercinexin
#8
La UE no podría destruir Rusia ante un escenario nuclear porque Rusia tiene miles de cabezas nucleares mientras que en la UE sólo las tiene Francia (no, no cuentes con las de Reino Unido, no las cuentes).
El país de ésta bocachancla NO tiene armas nucleares (y menos mal, porque vaya tela si las tuviera). Literalmente está contando con que otros, Francia básicamente, correrían a lanzar misiles nucleares a Rusia por ella. Te tienes que reír.
Y por éstas cosillas es por lo que muchos NO queremos, ni toleraremos jamás, ningún "ejército europeo" ni fumadas germano-sajonas-nórdicas similares. No, no queremos ejércitos en manos de los psicópatas de derechas éstos.
2
K
37
#14
Format_C
#12
podrás no contar a Uk pero rusia si los cuenta
0
K
7
#16
Supercinexin
#14
Rusia contará a quienes le ataquen con armas nucleares y UK se cuidará mucho de lanzar ataques nucleares contra ningún país porque se lo pida una perturbada europeda con ínfulas de invadir Rusia por enésima vez en la Historia
0
K
19
#17
Format_C
#16
yo veo algun que otro canal ruso pro putin y londres siempre sale en sus charlas sosegadas y pacifistas
0
K
7
#25
Supercinexin
#17
Y yo veo la BBC y Sky News y lo mismo pero al revés.
Que luego el Primer Minister británico vaya a ser el primero en lanzar misiles nucleares sobre Moscú es tan sumamente improbable como que Putin, o cualquiera de sus sucesores o antecesores, vaya a estar tan loco como para ponerse a atacar a Reino Unido porquesí.
0
K
19
#22
chocoleches
#12
Lo que está diciendo Andersson en la noticia es que Francia debería compartir su arsenal nuclear con otros países europeos (es lo que propone)
0
K
6
#24
fingulod
#12
Por supuesto que la UE puede destruir Rusia. Lo que no puede es evitar que Rusia destruya Europa en represalia.
0
K
7
#23
Noeschachi
#4
Curiosamente los paises europeos mas proclives ha hacer todo eso son precisamente las potencias nucleares: Francia y Reino Unido.
0
K
11
#21
Fernando_x
#2
¿misiles de veces? poco me parece! millosiles de veces!
0
K
11
#19
Edheo
#1
El problema que yo veo, es que a este ritmo, este mundo se está poblando con cerca de 9000 millones de zumbados.
0
K
7
#5
Suleiman
Y está tumbada es socialista... Mejor no preguntemos a la derecha...
4
K
62
#13
tierramar
Lo peor es que es que EEUU tiene el plan de invadir Rusia hace décadas, y diría que lo lleva planificando décadas, a través de Europa:
www.meneame.net/story/plan-acabar-rusia-informe-rand-corporation-2019
2
K
43
#9
JanSolo
Suecia no vive sus mejores momentos. Desde que asesinaron a Olof Palme todo ha sida cuesta abajo, pero en los últimos años el fascismo ha crecido mucho. Es otro ejemplo de como el centro político se ha movido mucho hacia la derecha igual que aquí.
2
K
42
#18
ElBeaver
#9
¿Qué estás fumando?
0
K
7
#10
Supercinexin
Jajajaja
1
K
27
#6
senafactual
Pues imagina lo que pueden hacer 5500 cabezas nucleares con Suecia. Aunque con un par de Status6 supongo que ya lo hacen.
¿Dónde vamos a ir a parar con estos zumbados?
1
K
22
#20
JanSolo
Con ese argumento ya lo has dicho todo de ti.
0
K
14
#7
Kuruñes3.0
Claro, eso va en los dos lados, que a la basura RuZa de le olvida.
0
K
7
Ver toda la conversación (
25
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Rusia, Israel, EEUU están demostrándolo desde hace años
Ponte en el lugar de los países afectados a ver cómo crees que nos pintan y si para ellos no es vital armarse para defenderse de la próxima agresión ...
Y yo he dicho que "es el idioma que entienden"
Peto tu sacar el historial bélico de no se que...
Te recuerdo que paises como USA solo han conocido 21 años de paz en toda su historia, 250 Años
El país de ésta bocachancla NO tiene armas nucleares (y menos mal, porque vaya tela si las tuviera). Literalmente está contando con que otros, Francia básicamente, correrían a lanzar misiles nucleares a Rusia por ella. Te tienes que reír.
Y por éstas cosillas es por lo que muchos NO queremos, ni toleraremos jamás, ningún "ejército europeo" ni fumadas germano-sajonas-nórdicas similares. No, no queremos ejércitos en manos de los psicópatas de derechas éstos.
Que luego el Primer Minister británico vaya a ser el primero en lanzar misiles nucleares sobre Moscú es tan sumamente improbable como que Putin, o cualquiera de sus sucesores o antecesores, vaya a estar tan loco como para ponerse a atacar a Reino Unido porquesí.
¿Dónde vamos a ir a parar con estos zumbados?