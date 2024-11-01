Lorena del Río, ganadera con 24 años: “No es la España vaciada, es la España vacilada, no nos quieren”

La ganadería es uno de los oficios más antiguos y esenciales de España, pero también uno de los más castigados por la despoblación y la falta de relevo generacional. En muchos pueblos, mantener una explotación ganadera resulta casi imposible a día de hoy. Y encima todavía muchos no están preparados para ver a una mujer al frente de una de estas explotaciones por culpa de los prejuicios.
Respecto a internet... No llega Starlink? Si ese es su principal problema, tiene solución.
Médicos y colegios... Si ponemos un ambulatorio en cada pedanía con 20 habitantes... Luego le podemos subir los impuestos también?
Me alegro por ella. Pero si su problema es que internet es inestable y que quien pase por ahí y la vea en el tractor piensa que es empleada y no dueña... La noticia es que le va muy bien, no?
