Lorena del Río, ganadera con 24 años: “No es la España vaciada, es la España vacilada, no nos quieren”

La ganadería es uno de los oficios más antiguos y esenciales de España, pero también uno de los más castigados por la despoblación y la falta de relevo generacional. En muchos pueblos, mantener una explotación ganadera resulta casi imposible a día de hoy. Y encima todavía muchos no están preparados para ver a una mujer al frente de una de estas explotaciones por culpa de los prejuicios.