Sam Altman sobre la cantidad de energía que consume la IA: "entrenar a un humano requiere 20 años de comida" [EN]

Altman afirmó que las preocupaciones sobre la energía necesaria para entrenar sistemas avanzados de IA deben considerarse en un contexto más amplio, que abarque cómo las sociedades invierten energía y recursos en desarrollar la inteligencia humana. «La gente habla de la cantidad de energía que se necesita para entrenar un modelo de IA. Pero también se necesita mucha energía para formar a un ser humano. Se necesitan unos 20 años de vida, y toda la comida que se consume durante ese tiempo, para llegar a ser inteligente».