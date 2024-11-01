edición general
19 meneos
20 clics
Sam Altman sobre la cantidad de energía que consume la IA: "entrenar a un humano requiere 20 años de comida" [EN]

Sam Altman sobre la cantidad de energía que consume la IA: "entrenar a un humano requiere 20 años de comida" [EN]

Altman afirmó que las preocupaciones sobre la energía necesaria para entrenar sistemas avanzados de IA deben considerarse en un contexto más amplio, que abarque cómo las sociedades invierten energía y recursos en desarrollar la inteligencia humana. «La gente habla de la cantidad de energía que se necesita para entrenar un modelo de IA. Pero también se necesita mucha energía para formar a un ser humano. Se necesitan unos 20 años de vida, y toda la comida que se consume durante ese tiempo, para llegar a ser inteligente».

| etiquetas: ia , energía , consumo , humanos , sam altman
13 6 0 K 163 Inteligencia
16 comentarios
13 6 0 K 163 Inteligencia
Comentarios destacados:    
emmett_brown #1 emmett_brown *
Los psicópatas dueños de las IA ya están sacando la patita...

Cuanto más leo la frase, más grave me parece por sus implicaciones.
8 K 98
borteixo #4 borteixo
Una guanta en los morros es lo que tiene.
2 K 38
wata #7 wata
Está gente sabe que también se va a morir?
2 K 30
tul #8 tul
#7 este no se va a morir, a este lo van a matar en cuanto se den cuenta de todo el dinero que debe y nunca va a devolver
0 K 13
#13 Galton
"Las preocupaciones sobre la energía necesaria para entrenar sistemas avanzados de IA deben considerarse en un contexto más amplio."
Ejemplo perfecto de la falacia del contexto para justificar el texto.
1 K 27
#6 endy
Con tal de que le sigan metiendo rondas de financiación diría lo que fuera
2 K 25
u_1cualquiera #9 u_1cualquiera *
Si lo que busque es correcto, el cerebro humano consume 30W
Una tarjeta Nvidia 300W
Para hacer una suma es más eficiente, para reconocer a un perro quizás no
1 K 25
capitan__nemo #14 capitan__nemo *
Pero es que los centros de datos ia encarecen el coste para alimentar a los niños (y mayores) hasta los 20 años. Y ademas joden toda la posible mejora con el aumento de emisiones de cambio climatico.

Los centros de datos son el enemigo que todos estábamos esperando (inglés)
www.meneame.net/story/centros-datos-son-enemigo-todos-estabamos-espera
"Algunos quieren proteger sus redes y suministros de agua. Otros temen que los centros de datos aumenten las facturas de

…  media   » ver todo el comentario
0 K 19
ipanies #11 ipanies
Zasca!!! Y luego encima para que se haga vegano o fascista!!!
Este argumento nadie lo vio venir xD :clap: :clap:
0 K 13
Golan_Trevize #15 Golan_Trevize
Madre mía con los "genios" estos billonarios, que no paran de decir mongoladas una tras otra.
0 K 12
#12 Feliberto
Luigi te llaman.
0 K 10
Rudolf_Rocker #16 Rudolf_Rocker *
Desde luego que en su formación en moral y derechos humanos se consumió muy poco y asi vamos en la dirección que vamos.
0 K 9
aupaatu #5 aupaatu *
Parece que los dioses tendran que volver ha elegir las prioridades de los humanos en la Tierra
0 K 8
taSanás #10 taSanás
Es gracioso porque es verdad
0 K 7
#2 Saitama
se ve que a el no lo alimentaban de pequeño
0 K 6
SolidGeorg #3 SolidGeorg
Y también algunos tenemos 6 dedos
0 K 6

menéame