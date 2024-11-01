Los centros de datos son el enemigo que todos estábamos esperando (inglés)

En todo el país de los EEUU, las comunidades han estado luchando contra las propuestas de centros de datos por diversas razones. Algunos quieren proteger sus redes y suministros de agua. Otros temen que los centros de datos aumenten las facturas de energía, estresen la red eléctrica y utilicen tierras que estarían mejor conservadas para la conservación de la naturaleza o la agricultura. Luego está la ira más general contra los oligarcas tecnológicos, así como el terror por la inminente distopía de la IA....