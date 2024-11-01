edición general
La longitud de la nariz es un indicador del tamaño del pene de un hombre, dice la ciencia

La relación entre el tamaño de la nariz y el pene no se demostró científicamente hasta el año pasado, cuando un equipo de investigadores japoneses afirmó en su estudio que los hombres que tienen narices grandes probablemente tengan penes largos.

Richaldor #1 Richaldor
La noticia "chorra" de los viernes
2 K 38
Andreham #10 Andreham
#1 La miniatura es la "polla" :-D
0 K 8
Asimismov #2 Asimismov
A mí me sigue creciendo la nariz y no me crece el pene, c.q.d.: FALSO.
4 K 57
Priorat #15 Priorat
#2 Es que si te crece la nariz lo más probable es que lo que dices es falso.
2 K 31
#5 LaMinaEnMiPuerta
#2 Si es verdad lo que dice le está decreciendo la nariz y alcanzado la longitud del pene, haciendo que su afirmación sea mentira y le vuelva a crecer la nariz.
0 K 10
cromax #3 cromax
Si fuera por eso a mí me tendría que llegar a la rodilla.
Y no es el caso... xD xD xD
1 K 29
#8 famufa
#3 ¿y para que quieres una nariz tocando con la rodilla?
1 K 9
#20 Tefnet
#8 Para ocultar el micropene :-D
0 K 9
Waves #4 Waves
Estadísticamente seguro que encaja. En Asia el tamaño medio del pito es pequeño y casualmente tienen todos la nariz pequeña. Que luego tenga eso alguna relación...
0 K 8
triste_realidad #17 triste_realidad
#4 Diría que en África no son muy narigones tampoco y.....
0 K 7
#6 mcfgdbbn3
Creo que sería más eficaz inventar un método para alargar el pene que no implique descolgarlo, que es lo que básicamente hace la operación. El método de la tracción sí funciona pero debe ser bastante tedioso.
0 K 12
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
Por eso Adrien Brody tiene tanto éxito, el jodío brutalista
1 K 22
xyria #14 xyria
#7 A quien Dios se la de, San Pedro se la bendiga. Menuda narizota gasta el chaval.
0 K 10
MoñecoTeDrapo #18 MoñecoTeDrapo *
#14 Si no de qué iba a haberse ligado el pieza este a una Pataki treintañera. :roll:
Recuerda que era uno de esos que hacían carreras ilegales por las carreteras de España y Europa.
0 K 10
Apotropeo #9 Apotropeo
Me da en la nariz que esto es una chorrada
0 K 10
Spirito #13 Spirito
#9 Bueno, lo consultaré con mi abogao... sí, el que tengo aquí colgao. :troll:
0 K 8
Spirito #11 Spirito
Bueno, a mí me dicen chato "irónicamente". Ahí lo dejo. :troll:
0 K 8
Brill #12 Brill
Mierda.
0 K 10
#16 ernovation
No tiene nada que ver la funcionalidad de una cosa con la otra. Vale que los chinos son unos chatos, pero correlación no implica causalidad.

La nariz chata es una adaptación al frio, como los ojos rasgados.
La polla grande es una adaptación a las hembras promíscuas.
0 K 7
triste_realidad #19 triste_realidad
#16 Nariz chata adaptación al frio? Pensaba que era mas bien al contrario, por eso en África la tienen también achatada...
Por otra parte los Africanos también son chatos y calzan bien.
0 K 7

