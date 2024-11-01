Por qué se llama fascistas o nazis a algunos movimientos actuales como MAGA o VOX

Aquí va la respuesta a la gente que dice que no es justo llamar nazis o fascistas a los Maguistas y a los VOXeros. Obviamente ni los MAGA ni los de VOX pueden ser realmente nazis, PORQUE NO SON ARIOS entre otras cosas, pero su ideología coincide en muchos aspectos. Es la misma receta adaptada a los diferentes contextos e historia de los países donde han surgido partidos que forman parte de la misma familia ideológica que el nazismo, el fascismo o el franquismo por poner solo tres ejemplos.