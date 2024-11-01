edición general
Por qué se llama fascistas o nazis a algunos movimientos actuales como MAGA o VOX

Aquí va la respuesta a la gente que dice que no es justo llamar nazis o fascistas a los Maguistas y a los VOXeros. Obviamente ni los MAGA ni los de VOX pueden ser realmente nazis, PORQUE NO SON ARIOS entre otras cosas, pero su ideología coincide en muchos aspectos. Es la misma receta adaptada a los diferentes contextos e historia de los países donde han surgido partidos que forman parte de la misma familia ideológica que el nazismo, el fascismo o el franquismo por poner solo tres ejemplos.

HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Vamos a ver, si a unos que hacen el garrulo le podemos llamar vándalo sin tener que ser súbditos de Genserico, a uno que hace el nazi se le puede llamar nazi aunque no esté afiliado y al día de pagó de las cuotas del NSDAP.
8
#3 HangTheRich
Por que lo son. Fin.
2
#14 malarte
“España lo primero” agitando la banderita rojigualda en la mano, puro postureo para los que no son más que una sucursal periférica del tarado naranja que precisamente lo que busca es debilitarnos, a Europa y a España.
No son patriotas, son “pa tí, otra”…
1
FueraSionistasdeMeneame #9 FueraSionistasdeMeneame
Hitler tampoco era ario
0
bronco1890 #13 bronco1890
"Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único Símbolo; Individualizar al adversario en un único enemigo"
Joseph Goebbels
0
#1 Piscardo_Morao
Odiados VOXeros míos, espero ansiosamente vuestros rebuznos. :troll:
0
JohnnyQuest #11 JohnnyQuest
Cuidado, que conocemos a unos muy muy progresistas que se alarman ante la sustitución cultural, que creen que su cultura es una esencia pura y eterna, que creen que todos los que la comparten deben de estar refugiados en el mismo estado, que el estado debe existir para proteger la cultura, víctimas eternas de otros estados (etnias, no se entiende el mundo en otras coordenadas), y que tampoco le hicieron muchos ascos a usar la violencia contra el enemigo político o a periodistas. Y también se llaman socialistas a ellos mismos…

Ein Volk, Ein Reich.
0
#15 oscarcr80
Discrepas? No piensas como yo?

Fascista, nazi.
0
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
Porque en las cabezas del 10% de la población española, la extrema izquierda, sonaba como una victoria. El hostiazo está siendo antológico.
2
#5 Piscardo_Morao
#4 Primer rebuzno.
4
Dene #7 Dene
#5 y no será el último
2
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#5 no te flageles. Incluso tú opinión es respetable.
0
domadordeboquerones #10 domadordeboquerones *
#4 Es lo que tiene llamar a todos fascistas, que luego no sabes distinguir a los verdaderos fascistas. Han desvirtuado el significado, pero déjalos, sino te dirán fascista.
1
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#10 estos son más cortos que la manga de un chaleco. Así les va.
0
MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano
#10 luego no sabes distinguir a los verdaderos fascistas

A ver si quien no sabe distinguir a los verdaderos fascistas son todos aquellos que nunca ven fascistas en ningún lado salvo en la izquierda. xD
1
#17 Piscardo_Morao
#10 Para eso he publicado el artículo, para dejar de llamaros fascistas o nazis y que entendáis que cuando os llame Voxistas os estoy diciendo que sois la misma mierda pero en un envoltorio más moderno.
0

