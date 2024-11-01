edición general
El líder del grupo neonazi 'The Base' amenaza con represalias tras los últimos arrestos en España

El líder del grupo neonazi 'The Base' amenaza con represalias tras los últimos arrestos en España

Su líder estadounidense, radicado en Rusia, se mostró desafiante y advirtió sobre posibles nuevas acciones, según informa The Guardian.

comentarios
karim_bravo #3 karim_bravo
Gracias Vox...orgullosos de vuestra gente imagino. Cuando tenéis planeado atentar contra España? Cuando haréis vuestro 11m ultra?
azathothruna #2 azathothruna
El tio se huele como a un futuro franco
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Y aún encima no se llama Nazario por poco...
#4 PerritaPiloto
Vamos a ver, que la célula en España había conseguido dos pistolas. Que aunque parezca poco cada bala puede matar, pero tampoco eran un comando bien preparado o numeroso... aún.

Tienen unas ganas locas de provocar una oleada de violencia que provoque respuestas y a su vez justifique más violencia, aunque no sean ellos quienes la ejerzan.
