·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
3552
clics
Agricultura señala que el brote de peste porcina salió del laboratorio de Bellaterra
2658
clics
Esta fue la secuencia de las deliberaciones del tribunal que condenó al fiscal general del Estado
2689
clics
Localizan en una fosa séptica de Sant Jaume dels Domenys a Óscar Morón: detenida su expareja por el crimen
2264
clics
OpenAI se encuentra de repente en serios problemas: "Van a terminar como lo hizo MySpace. "
2717
clics
El primer TIRO EN LA NUCA no fue ETA, fueron los curas (Nieves Concostrina)
más votadas
516
Xabier Fortes, sobre la retirada de España de Eurovisión: "No puedo estar más orgulloso de RTVE"
633
Las órdenes de rechazar pacientes en el hospital de Torrejón también se dieron por escrito: “Esta instrucción estaba clara”
317
Mónica García apuesta por una nueva ley que acabe con la gestión privada de centros públicos: "Torrejón es un aprendiz de Quirón"
319
Israel confisca decenas de piezas arqueológicas en Cisjordania y los traslada a un museo israelí
264
La Policía detiene a un exconcejal del PP de Málaga por blanquear dinero de la prostitución
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
66
clics
El líder del grupo neonazi 'The Base' amenaza con represalias tras los últimos arrestos en España
Su líder estadounidense, radicado en Rusia, se mostró desafiante y advirtió sobre posibles nuevas acciones, según informa The Guardian.
|
etiquetas
:
amenaza
,
represalias
,
the base
13
3
0
K
261
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
261
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
karim_bravo
Gracias Vox...orgullosos de vuestra gente imagino. Cuando tenéis planeado atentar contra España? Cuando haréis vuestro 11m ultra?
3
K
45
#2
azathothruna
El tio se huele como a un futuro franco
0
K
17
#1
SeñorPresunciones
Y aún encima no se llama Nazario por poco...
0
K
11
#4
PerritaPiloto
Vamos a ver, que la célula en España había conseguido dos pistolas. Que aunque parezca poco cada bala puede matar, pero tampoco eran un comando bien preparado o numeroso... aún.
Tienen unas ganas locas de provocar una oleada de violencia que provoque respuestas y a su vez justifique más violencia, aunque no sean ellos quienes la ejerzan.
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Tienen unas ganas locas de provocar una oleada de violencia que provoque respuestas y a su vez justifique más violencia, aunque no sean ellos quienes la ejerzan.