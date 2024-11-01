edición general
En su libro, Juan Carlos I dice que dio a los españoles la democracia, o que se equivocó al aceptar los 100 millones de dólares del rey Abdulá

Juan Carlos I reconoce que fue "un grave error" haber aceptado el regalo de cien millones de dólares que le hizo el rey Abdulá de Arabia Saudí en agosto de 2008, pero apunta que "todos los procesos judiciales han sido desestimados" y no se le ha imputado "nada", ni de la acusación de blanqueo de capitales ni de la denuncia por acoso de su examiga Corinna Larsen.

Mala #5 Mala
¿Pero los regalos al Jefe de Estado no deben ser inventariados y pasar a Patrimonio?
ewok #6 ewok
#1 #5 Sí, y ya dijo su hijo que renuncia a su herencia. :roll:
#7 pcmaster
Si se equivocó al aceptar los 100 millones, los habrá devuelto, ¿no?
#1 BoosterFelix *
Relacionada: Juan Carlos I reclamó los 100 millones de dólares a Corinna justo después de abdicar

Hay que joderse. Que todos los procesos judiciales han sido desestimados dice. Y que nos ha dado democracia plena. Nos escupen a la cara y damos las gracias sonrientes.

¿Cómo puede ser honrado, neutral o idóneo un rey que, si no lo es, no se le puede despedir democráticamente ni se le puede punir…   » ver todo el comentario
javibaz #2 javibaz
¿Habla de todas las comisiones que cobró a todos los españoles por el petroleo que compraba el país? El generoso de los cojones.
#4 Mengüi
Gui-ller-mo Tell,
Guillermo Tell,
quiso llevar,
quiso llevar,
a los cosacos,
la libertad,
la libertad...
#8 ldoes
A ver, ¿quién no ha aceptado 100 millones por error?
Amperobonus #3 Amperobonus
Pero no dice que vaya a rendir cuentas con la justicia.

Será retrasado por la genética Brorbón pero no gilipollas :professor:
