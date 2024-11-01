En su libro, Juan Carlos I dice que dio a los españoles la democracia, o que se equivocó al aceptar los 100 millones de dólares del rey Abdulá

Juan Carlos I reconoce que fue "un grave error" haber aceptado el regalo de cien millones de dólares que le hizo el rey Abdulá de Arabia Saudí en agosto de 2008, pero apunta que "todos los procesos judiciales han sido desestimados" y no se le ha imputado "nada", ni de la acusación de blanqueo de capitales ni de la denuncia por acoso de su examiga Corinna Larsen.
| etiquetas: reino de españa , monarquía , delincuencia , juan carlos i , memorias
Hay que joderse. Que todos los procesos judiciales han sido desestimados dice. Y que nos ha dado democracia plena. Nos escupen a la cara y damos las gracias sonrientes.
¿Cómo puede ser honrado, neutral o idóneo un rey que, si no lo es, no se le puede despedir democráticamente ni se le puede punir… » ver todo el comentario
Guillermo Tell,
quiso llevar,
quiso llevar,
a los cosacos,
la libertad,
la libertad...
Será retrasado por la genética Brorbón pero no gilipollas