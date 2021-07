Corinna Larsen: "El rey Juan Carlos me exigió que le devolviera los 100 millones de dólares"

"Nos reunimos Juan Carlos I, su abogado Dante Canónica y yo el 16 de septiembre de 2014. El ya rey emérito repitió su exigencia de que el regalo de los 100 millones de dólares [65 millones de euros] debía ser devuelto o puesto a su disposición para usarlo", relata Corinna en su demanda civil por acoso contra Juan Carlos I. "Canónica le dijo a Juan Carlos que era una donación irrevocable legalmente hablando". Un consejo que no fue bien recibido por el emérito: "[Juan Carlos I] me dijo que las consecuencias no serán buenas si ella se negaba"